Les semaines passent et l’eShop continue de proposer des promotions très intéressantes pour tous les joueurs. Vous cherchez un peu d’action, de l’aventure, de l’exploration, de la pépite indépendante, et à un prix vraiment bas ? Alors notre sélection de la semaine des jeux soldés, toujours préparée avec amour et minutie, vous intéressera peut-être !

Streets of Rogue

4,99€ au lieu de 19,99€

Nous commençons cette sélection avec un des coups de cœur de notre rédacteur. Streets of Rogue est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 31 janvier !

Ce roguelike possède un gameplay terriblement addictif. Dans ce jeu, vous incarnez un personnage qui rêve de gravir les échelons afin de devenir le prochain maire de la ville ! Chaque personnage possède son propre gameplay et ses mécaniques qui lui sont propres, ce qui lui offre une énorme rejouabilité. Nous lui avions donné l’excellente note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Graveyard Keeper

4,99€ au lieu de 19,99€

Vous n’aimez pas l’action et vous préférez les jeux de gestion ? Graveyard Keeper est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 31 janvier.

Cet étonnant jeu de gestion nous place dans la peau d’un croquemort. Il va falloir réussir à gérer les dépenses du cimetière de façon plus ou moins légale… Notre testeur l’avait noté à 7,5 sur 10 et avait loué sa durée de vie ! À cinq euros, le jeu devient très intéressant.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tinykin

14,99€ au lieu de 24,99€

Vous cherchez une belle promotion ? Tinkykin n’a jamais été aussi bas sur Nintendo Switch ! Le jeu est actuellement sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 31 janvier !

Tinkykin est une des seules alternatives crédibles à Pikmin sur le marché actuellement. C’est un jeu drôle, accessible, qui brille par sa direction artistique et son histoire. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Cursed to Golf

9,99€ au lieu de 19,99€

Cursed to Golf, l’étonnant mélange entre le jeu de sport et de roguelike, est disponible sur l’eShop à seulement 9,99€ au lieu de 19,99€ ! La promotion est disponible jusqu’au 24 janvier.

Ce jeu est une vraie pépite indépendante comme nous en voyons pas souvent. Cursed to Golf réussit habilement à mélanger deux genres de jeux qui semblaient totalement hétéroclites. Notre testeur lui avait d’ailleurs mis la note de 8,7 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Curious Expedition 2

7,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons cette sélection avec une autre pépite indépendante. Curious Expedition 2 ! Le jeu est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 7,99€ au lieu de 19,99€, et ce jusqu’au 24 janvier !

Dans Curious Expedition 2, nous incarnons un grand nom de l’exploration et notre objectif est de devenir le meilleur ! Nous allons devoir aller en terre inconnue et faire face aux défis qui nous entourent. Notre testeur avait beaucoup aimé Curious Expedition 2 qui ressemble parfois à un jeu de plateau et l’avait noté à 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.