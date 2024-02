Une des marques les plus reconnues dans l’industrie agricole rejoint Farming Simulator 23

L’éditeur et développeur GIANTS Software propose la troisième mise à jour gratuite pour le jeu Farming Simulator 23, ajoutant Kubota. La mise à jour est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, iPhone, iPad et appareils Android™.

Polyvalents et puissants

La mise à jour inclut certains des tracteurs de démonstration les plus populaires de l’entreprise internationale originaire du Japon. Les séries Kubota M8, M7 & M6 élargissent la flotte de tracteurs, offrant aux agriculteurs virtuels une gamme de véhicules pour chaque besoin.

En plus des polyvalents tout-terrain et des machines haut de gamme puissantes, le RTV-XG850 SIDEKICK, un RTV (tracteur agricole) utilitaire rapide et manœuvrable, permet aux agriculteurs de parcourir rapidement leurs terres (disponible via achat intégré sur iPhone, iPad et appareils Android).

Plus de contenu à venir

Similaire à Farming Simulator 22 (qui compte déjà six mises à jour de contenu gratuit), GIANTS Software continue de proposer de nouveaux contenus pour la version mobile.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Farming Simulator 23 est disponible sur Nintendo Switch, iPhone, iPad et appareils Android™, ces versions mobiles sont disponibles sur le Nintendo eShop , dans l’App Store et sur Google Play respectivement. Visitez le site officiel de Farming Simulator.