En janvier 2023, l’éditeur Bushiroad Games et le développeur Frontwing ont annoncé que le roman visuel GINKA allait sortir sur Nintendo Switch. Aujourd’hui, nous apprenons que le jeu est finalement prévu pour le 19 septembre 2024.

Au Japon, il y aura une édition standard à 3 520 yens, l’édition limitée à 13 200 yens, et l’édition limitée avec housse d’oreiller corporel à 27 500 yens. L’édition limitée comprend une tapisserie au format B2, un livre visuel, un porte-clés en acrylique et un CD de la bande-son contenant la musique de fond du jeu, ainsi que les chansons d’ouverture et de fin. L’édition limitée avec housse d’oreiller ajoute une housse d’oreiller pour le corps de Ginka et un CD de voix « allongée avec Ginka (interprétée par Ikumi Hasegawa) ». Si vous souhaitez jeter un coup d’œil à tous ces bonus, vous trouverez une série de photos ici.

Comme « ATRI: My Dear Moments », « GINKA » est susceptible de mettre l’accent sur une histoire profonde et émotionnelle. Frontwing est connu pour ses visual novels narratifs avec des histoires bien construites et des personnages complexes. On peut s’attendre à une intrigue captivante, peut-être avec des éléments de mystère, de romance ou de drame, qui plongent les joueurs dans un univers fantastique ou réaliste.

Avec Asta Konno et Yusano à la barre, les personnages de « GINKA » seront probablement bien développés et mémorables. Comme dans « ATRI », on peut anticiper une exploration approfondie des émotions et des relations entre les personnages, ajoutant de la profondeur à l’histoire et permettant aux joueurs de s’attacher aux protagonistes.

Le gameplay de « GINKA » sera typique des visual novels : principalement axé sur la lecture, les dialogues et la prise de décisions qui influencent le déroulement de l’histoire. Frontwing est également reconnu pour la qualité de ses illustrations et de sa bande sonore.

Il y a cinq ans, Shinomiya Ginka, l’amie d’enfance d’Aoba Ryusei, a disparu sans laisser de traces la nuit du festival d’été. Les habitants de l’île, superstitieux, ont cru qu’il s’agissait d’un acte de Dieu, disant qu’elle avait été « emportée par un esprit ». Maintenant lycéen, Ryusei décide de se rendre sur l’île pendant les vacances d’été. Il a besoin de savoir : Ginka est-elle revenue ? Pourrait-elle vivre une vie normale de lycéenne ? Malheureusement, ses faibles espoirs sont anéantis lorsqu’il apprend que Ginka n’a jamais été revue après cette nuit-là. Il se prépare à partir, mais il rencontre une jeune fille qui ressemble exactement à son amie d’enfance disparue, Ginka.