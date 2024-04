Le développeur RideonJapan a sorti son RPG de simulation de propriétaire de bar, Adventure Bar Story, sur la Nintendo Switch au Japon le 21 décembre 2023. La sortie occidentale a été annoncée à ce moment-là, et nous avons maintenant une date à y attacher. Heureusement, l’attente est presque terminée, puisque le jeu sera lancé le 25 avril 2024 sur l’eShop. a savoir que le jeu est de base disponible sur l’eShop 3DS, mais depuis sa fermeture le 27 mars 2023, il n’est plus disponible. Cette sortie sur Nintendo Switch est donc une bonne nouvelle.

Bon, après, le jeu n’est toujours pas traduit en Français…

« Adventure Bar Story » est un jeu de rôle développé par RideonJapan Inc. et publié initialement pour les plateformes mobiles en 2011. Le jeu a été ensuite adapté pour d’autres plateformes, notamment la Nintendo 3DS, lui permettant de toucher un public plus large. Il mêle des éléments de jeu de rôle classiques à une gestion de restaurant, créant ainsi une expérience de jeu unique et captivante.

Au cœur de « Adventure Bar Story », les joueurs incarnent Siela, une jeune femme déterminée à sauver son restaurant familial des griffes d’un concurrent malveillant. Pour y parvenir, Siela et son équipe se lancent dans des quêtes, explorent des donjons et combattent des monstres pour obtenir des ingrédients rares et précieux.

L’un des aspects les plus intéressants du jeu est la gestion du restaurant. Les joueurs doivent créer des plats en combinant différents ingrédients qu’ils ont collectés lors de leurs aventures. Chaque plat a ses propres propriétés et effets, et les clients du restaurant sont plus enclins à revenir s’ils sont satisfaits de la qualité des repas. La gestion de l’inventaire, la recherche de nouvelles recettes et la gestion des finances sont donc des éléments clés du gameplay.

En ce qui concerne le gameplay traditionnel de jeu de rôle, « Adventure Bar Story » propose des combats au tour par tour dans les donjons, où les joueurs affrontent des monstres pour gagner de l’expérience et des objets. Les personnages peuvent être équipés d’armes, d’armures et d’accessoires pour améliorer leurs capacités au combat.

Graphiquement, « Adventure Bar Story » adopte un style rétro inspiré des jeux de rôle classiques, avec des sprites 2D et des environnements colorés. Bien que les graphismes soient simples, ils contribuent à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante qui convient parfaitement à l’ambiance du jeu.

En ce qui concerne la bande sonore, « Adventure Bar Story » propose des mélodies agréables et entraînantes qui accompagnent l’action du jeu et renforcent l’immersion du joueur dans l’univers du jeu. Les musiques évoquent souvent un sentiment d’aventure et de découverte, ce qui ajoute une touche supplémentaire à l’expérience de jeu.

—

« Adventure Bar Story » est un RPG de gestion de bar, dans lequel vous avez pour objectif de devenir le meilleur restaurant du royaume. L’histoire progresse à mesure que le rang de votre barre augmente. Le classement de votre bar augmentera en fonction de vos performances aux concours de cuisine royaux et de vos ventes accumulées. Découvrez de nouvelles villes et donjons où vous pourrez trouver plus de matériaux et de recettes !

★ Passez au niveau supérieur en mangeant !

Dans ce jeu, les personnages ne montent pas de niveau en combattant des monstres. L’EXP se gagne en mangeant ! Divers effets, tels que l’augmentation de la résistance aux maladies et l’augmentation temporelle des statistiques, peuvent également être trouvés dans les plats. Les matériaux sont acquis en les collectant dans des donjons, auprès de monstres au combat et par d’autres méthodes.

★Obtenez du matériel en bataille !

Combattre des monstres offre une chance d’acquérir des matériaux. Profitez de batailles passionnantes, infligeant des dégâts massifs et visant un Overkill qui accorde des matériaux supplémentaires, pendant que les monstres à bout de souffle deviennent fous furieux.

★ Chargé de défis

Plus de 400 recettes différentes au total. Menez les membres de votre groupe dans plus de 10 donjons, remplis de matériaux et de monstres correspondant aux zones.