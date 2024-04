Des objets de célébration sont disponibles gratuitement en jeu pour tous les joueurs, et des packs disponibles à l’achat pour une durée limitée

San Francisco, Etats-Unis – 24 avril 2024 – Monster Hunter Now, le nouveau jeu de la société Niantic connue pour le jeu Pokémon GO, annonce avoir atteint les 15 millions de téléchargements six mois après son lancement mondial en septembre 2023.

Pour remercier la communauté mondiale de Monster Hunter Now, Niantic met en place un code promotionnel exclusif “MHNOW15M” qui permet de débloquer dès maintenant et gratuitement des objets en jeu via la boutique en ligne de Monster Hunter Now. Des packs commémoratifs seront également disponibles pour une durée limitée, à la fois dans la boutique du jeu et dans la boutique en ligne.

“Monster Hunter Now est un succès mondial et nous aimerions remercier tous les chasseurs pour leur soutien sans faille” a déclaré Kei Kawai, Chef de produit chez Niantic Inc. “C’est un jeu facile à jouer, mais qui est difficile à maîtriser. Nous sommes à l’écoute de la communauté et nous avons de nombreuses autres mises à jour encore plus amusantes planifiées alors que nous nous dirigeons vers l’été.”

“Presque un an depuis sa sortie mondiale, je suis profondément reconnaissant qu’autant de personnes autour du monde aient apprécié Monster Hunter Now” a déclaré Ryozo Tsujimoto, Producteur de la série Monster Hunter à Capcom. “Merci au soutien de nos fans, la série Monster Hunter a atteint son 20ème anniversaire cette année. Et dès cette semaine dans Monster Hunter Now, des quêtes sont disponibles et vous permettront d’obtenir des armures à multiples couches pour célébrer le 20e anniversaire de la série. Avec le printemps qui approche, je vous invite à sortir et à embarquer dans cette chasse. “

Cadeau commémoratif (19 avril 2024 – 31 mai 2024)

Entrer le code promotionnel “MHNOW15M ” dans la boutique en ligne Monster Hunter Now pour recevoir ce cadeau gratuitement : 5000 zenny Hunt-a-thon ticket x 2 Potion x 2

Boutique dans l’application (19 avril 2024 – 31 mai 2024)

15M Pack de téléchargement : $14.99(achetable qu’une seule fois)

1500 gems

Wander droplets x 2

Potion x 5

Boutique en ligne (19 avril 2024 – 31 mai 2024)

15M Pack de téléchargement Premium :$19.99 (achetable qu’une seule fois)

3000 gems

Potion x 5