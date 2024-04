Minneapolis, Minnesota, Saint-Ouen, France – 23 avril 2024 : Maximum Entertainment et GameMill Entertainment ont le plaisir d’annoncer que les Tortues Ninja reviennent à la maison avec le lancement aujourd’hui de Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade : Wrath of the Mutants, une version étendue du classique d’arcade de Raw Thrills paru en 2017.

Incarnez les Tortues en solo ou en coopération locale jusqu’à quatre joueurs avec Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade : Wrath of the Mutants, disponible dès maintenant en édition physique sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.