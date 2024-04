Personnalisez votre propre robot géant, appelé « Rogue », et terrassez les forces extraterrestres dans ce passionnant RPG d’action robotique, disponible dans le monde entier !

25 avril 2024 – LEVEL-5 Inc. a le plaisir d’annoncer la sortie mondiale de MEGATON MUSASHI W : WIRED dès aujourd’hui. Disponible en huit langues sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®, MEGATON MUSHASHI W : WIRED offre une fonctionnalité de jeu et de sauvegarde multiplateformes.

Troisième et dernier volet de la célèbre série lancée au Japon, MEGATON MUSHASHI W : WIRED est le premier opus à bénéficier d’une sortie mondiale. En plus de tout le contenu déjà publié, le jeu est également enrichi d’histoires, de systèmes et de Rogues inédits.

Dans ce RPG robotique dont l’action se déroule sur une Terre envahie par les extraterrestres, seize pilotes unissent leurs forces pour reconquérir leur planète. Outre la trame de l’anime, des quêtes et des scénarios individuels vous permettront de découvrir chaque personnage en profondeur, tout en livrant de prodigieuses batailles. Vous aurez aussi la possibilité de personnaliser vos robots, appelés « Rogues », et de créer des modèles différents en reconfigurant leur corps, leurs bras et leurs jambes, et en améliorant leurs performances à l’aide d’une carte mère.

De nouveaux éléments du gameplay vous permettront également de vaincre vos ennemis de différentes manières ! Furie Megaton, par exemple, s’activera automatiquement après avoir accumulé une certaine jauge pendant le combat, infligeant ainsi des dégâts considérables.

Découvrez les nouveaux Rogues et affrontez un ennemi mystérieux et redoutable, comparable à Musashi. En exclusivité dans ce titre, Musashi Cross apparaîtra sous une toute nouvelle apparence. Par ailleurs, un autre ennemi puissant, Musashi Wired, fera son apparition. Mais qui pilote Musashi Wired, et quelles sont ses intentions ? Jouez sans plus attendre pour le découvrir !

La Coupe du monde MUSASHI, un tournoi international regroupant des représentants des médias de huit pays différents, a été dévoilée sur la chaîne YouTube de LEVEL5. Regardez des parties en 3 contre 3 avec des Rogues spéciaux représentant chaque pays, et découvrez qui remportera la victoire finale !

Les Rogues spéciaux figurant dans la vidéo seront prochainement disponibles dans le jeu. Pour en savoir plus sur les médias participants, rendez-vous sur le site Web officiel.

Les achats effectués avant le 31 mai à 16 h 59 sur Nintendo Switch™ ou Steam® recevront un Rogue en édition limitée, « Yatabushi », dont le design s’inspire d’une armure de samouraï. Yatabushi peut renforcer vos coups spéciaux, ce qui en fait un allié de taille dans les premiers niveaux du jeu. Ne manquez pas l’occasion d’obtenir ce Rogue exclusif !

Le jeu existe en deux éditions : standard et deluxe. Les joueurs qui précommandent l’édition deluxe recevront des contenus bonus, dont deux Rogues inédits, et un recueil d’illustrations numériques contenant de plus de 90 pages, dont des documents inédits. Pour en savoir plus sur les autres bonus, comme les tenues de pilotes et les armes en édition limitée, consultez le site Web officiel.

Pilotez votre propre Rogue et rejoignez la lutte pour reconquérir la Terre ! L’édition standard de MEGATON MUSHASHI W : WIRED est disponible à 49,99 $, et l’édition deluxe à 69,99 $.