Nous voilà au mois de mai ! Les promotions sur l’eShop se font plus rares mais nous avons quand même une très belle sélection qui, nous l’espérons, vous plaira. Au programme nous aurons du très beau RPG et quelques pépites indépendantes !

Octopath Traveler II

35,99€ au lieu de 59,99€

Quel jeu ! Octopath Traveler II est actuellement sur l’eShop au prix de 35,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 8 mai !

Octopath Traveler II est un J-RPG à la narration maîtrisée avec une patte graphique tout simplement sublime. Le jeu était tout simplement l’un des meilleurs jeux de l’année 2023 et nous vous le recommandons les yeux fermés. Notre testeur lui avait mis la note de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Little Noah: Scion of Paradise

4,49€ au lieu de 14,99€

Vous voulez découvrir le roguelite avec une expérience pas trop exigeante ? Little Noah: Scion of Paradise est disponible sur l’eShop au prix de 4,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 8 mai !

Little Noah: Scion of Paradise est un roguelite d’aventure parfait pour les non-initiés. Le jeu est très sympathique et propose une aventure simple à prendre en main. Il possède aussi des graphismes mignons très attrayants. Nous lui avions mis la note de 7,8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tactics Ogre: Reborn

24,99€ au lieu de 49,99€

Un must have du tactical RPG à seulement 24,99 ? N’hésitez pas ! Tactics Ogre: Reborn est disponible sur l’eShop au prix de 24,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 8 mai.

Tactics Ogre: Reborn est le retour du jeu iconique de 2010. Le jeu propose une excellente durée de vie, du contenu à foison ainsi que des ajouts très intéressants. C’est vraiment une référence à essayer si vous aimez le genre. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Bloodstained: Curse of the Moon

4,99€ au lieu de 9,99€

Vous cherchez un très bon jeu à moins de cinq euros ? Bloodstained: Curse of the Moon est disponible sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 9,99€ jusqu’au 8 mai !

Bloodstained: Curse of the Moon est un platformer action qui est à la base un préquel d’un autre jeu. C’est une très belle expérience en 8 bits qui réussit à nous séduire par son gameplay, son level desin et sa direction artistique. Nous lui avions mis la très belle note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Harvestella

29,99€ au lieu de 59,99€

Encore du Square-Enix, encore du RPG, mais l’offre est trop belle : Harvestella est disponible sur l’eShop à 29,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 8 mai (encore).

Harvestella est un RPG de simulation de vie à la durée de vie colossale, avec une bonne narration qui paraît être une bonne porte d’entrée pour ceux qui veulent s’initier aux RPGs. Le jeu, au level design réussi, est intégralement en français. À sa sortie, nous lui avions mis le note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.