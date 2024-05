Réservez votre place maintenant pour acheter des produits exclusivement disponibles aux Championnats Internationaux d’Amérique du Nord.

Si vous participez aux Championnats Internationaux d’Amérique du Nord 2024 (CIAN) et que vous souhaitez visiter la boutique temporaire Pokémon Center de l’évènement, pensez à réserver votre place maintenant (page en anglais). C’est la seule façon de pouvoir le visiter. Des tonnes de superbes produits Pokémon seront disponibles à l’achat, tels que des vêtements, des pin’s, des accessoires du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon et plus encore. Vous trouverez également des produits exclusivement disponibles durant l’évènement.

En plus des incroyables produits disponibles à l’achat, les fans pourront obtenir de superbes objets bonus. Une figurine Pikachu BE@RBRICK de MEDICOM TOY et une carte promo Malvalame du JCC sera disponible en cadeau contre achat. Veuillez noter que ces produits bonus ne sont disponibles qu’à la boutique temporaire Pokémon Center des Championnats Internationaux d’Amérique du Nord dans la limite des stocks disponibles.

Si vous achetez de nombreux produits (et ne vous inquiétez pas, nous comprenons !), un kiosque d’expédition FedEx sera disponible à la boutique temporaire Pokémon Center, afin que les fans puissent expédier leurs articles à leur domicile (frais additionnels). C’est beaucoup plus facile que de transporter vos achats lors de l’évènement ou d’essayer de les empaqueter dans vos bagages. Le kiosque mobile d’expédition sera situé à l’extérieur du Hall G, et vous pouvez simplifier l’expérience en ouvrant un compte FedEx dès maintenant (page en anglais).

Les Championnats Internationaux d’Amérique du Nord 2024 auront lieu à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis, du 7 au 9 juin 2024. Rappelez-vous que si vous voulez visiter la boutique du Pokémon Center lors de l’évènement, vous devez faire une réservation (page en anglais). Les visites sans réservation ne seront pas autorisées. Afin de s’assurer qu’un maximum de personnes puisse visiter la boutique, les fans ne pourront sélectionner qu’une plage horaire par jour.

Dresseurs et Dresseuses, rendez-vous aux Championnats Internationaux d’Amérique du Nord 2024 !