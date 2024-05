Le PDG de Level-5, Akihiro Hino, a accordé une interview à Goichi Suda, PDG de Grasshopper Manufacture, dans laquelle il a exprimé son espoir de voir la société s’essayer un jour aux jeux érotiques et violents.

Cependant, Hino a déclaré que cette idée extrême n’était pas à l’ordre du jour pour le moment, car sa responsabilité en tant que dirigeant de Level-5 est de poursuivre ses différentes séries en cours et de développer de nouveaux IP avec ses collaborateurs. Voici ce qu’il a déclaré :

« Si je devais l’exprimer en termes extrêmes, j’irais jusqu’à dire que je veux faire des choses comme des jeux érotiques et des jeux 18+ avec de la violence », commente le créateur en riant.

C’est vrai, il y a un « monde anormal » en moi, mais j’essaie de ne pas m’y aventurer et de ne faire que des choses issues de la partie vertueuse de mon esprit. Cependant, au fond de moi, j’ai vraiment envie de visiter ce monde anormal. »

« Je veux aller dans ce monde sombre et anormal, et je pense que je finirai par le faire. Une fois que je sentirai que Level-5 est stable et que j’aurai la possibilité de faire ce que je veux… je le ferai (rires). »