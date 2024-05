Jupiter prépare son prochain jeu Picross pour la Nintendo Switch et dévoile aujourd’hui Picross S Namco Legendary Edition. Il arrivera le 30 mai 2024 à 10,99 $ / 10,99 € / 9,89 £.

Quatre modes Picross seront inclus – spécifiquement Picross, Mega Picross, Color Picross, et Clip Picross – ainsi que du contenu bonus supplémentaire. Le nombre de puzzles est de 150 pour Picross et Mega Picross et de cinq pour Clip Picross pour un total de 250 puzzles de 50 pièces chacun, 30 pour Color Picross et cinq pour Extra.

En ce qui concerne la représentation de Namco, les jeux suivants seront présentés :

Galaxian

Pac-Man

Xevious

Mappy

Galaga

Dig Dug

Warplane

The Tower of Druaga

Battle City

Pac-Land

Star Luster

Dig Dug II

Mystery Tower

The Adventure of Valkyrie

Sky Kid

Super Xevious Mystery of Gump

Mappy-Land

Metro-Cross

Dragon Buster

Youkai Douchuki

The Quest of Ki

Sangokushi Chugen No Hasha

Final Lap

The Genji And The Heike Clans

Wagan Land

Rolling Thunder

Dragon Spirit

Splatter House Wanpaku Graffiti

Wagan Land 2

Wagan Land 3

Les jeux Picross, également connus sous le nom de Nonogrammes ou de Griddlers, sont des puzzles logiques populaires qui combinent des éléments de logique et de pixel art. Ces jeux stimulent l’esprit et offrent un mélange de défis mathématiques et artistiques. Voici une explication complète de ce concept. Les jeux Picross ont été inventés par l’illustratrice japonaise Non Ishida en 1987. Ils ont gagné en popularité au Japon avant de se propager à l’international, notamment grâce à des adaptations sur consoles de jeu comme la Game Boy et la Nintendo DS.

Principe de Base

Le principe de base d’un jeu Picross est de remplir une grille de cases en suivant des indices numériques pour révéler une image cachée. Voici comment cela fonctionne :

Grille : La grille peut être de différentes tailles, les plus courantes étant 5×5, 10×10, ou 15×15. Indices : Chaque ligne et chaque colonne de la grille est accompagnée de chiffres. Ces chiffres indiquent le nombre de cases noires consécutives dans cette ligne ou colonne. Logique : Le joueur doit utiliser ces indices pour déterminer quelles cases doivent être remplies ou laissées vides.

Règles du Jeu

Les Chiffres : Les chiffres sur le côté de la grille indiquent des séquences de cases noires consécutives. Par exemple, une ligne avec l’indice « 4 2 » signifie qu’il y a un groupe de 4 cases noires, suivi d’au moins une case vide, puis un groupe de 2 cases noires. Déduction : Les joueurs utilisent la déduction logique pour remplir la grille correctement. Par exemple, si une ligne de 10 cases a un indice « 10 », toutes les cases de cette ligne seront noires. Intersections : En utilisant les indices des lignes et des colonnes ensemble, les joueurs peuvent déterminer avec précision où placer les cases noires.

Stratégies et Techniques

Remplissage Obligatoire : Commencer par les lignes ou colonnes avec les indices les plus élevés, car ils sont les plus faciles à déduire.

: Commencer par les lignes ou colonnes avec les indices les plus élevés, car ils sont les plus faciles à déduire. Marquage : Utiliser des marqueurs ou des symboles pour indiquer les cases qui sont définitivement vides.

: Utiliser des marqueurs ou des symboles pour indiquer les cases qui sont définitivement vides. Réévaluation : Réévaluer constamment les indices des lignes et des colonnes après chaque mouvement pour ajuster les déductions.

Les jeux Picross peuvent varier en complexité et en taille, offrant des défis adaptés à tous les niveaux de compétence. Des variantes incluent des grilles en couleur ou en trois dimensions, ajoutant une nouvelle dimension de défi et de stratégie.