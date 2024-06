Bien avant la sortie des deux Star Wars Battlefront d’Electronic Arts en 2015 et 2017, qui ont reçu un accueil plutôt mitigé, LucasArts et Activision nous livraient en 2004 et 2005 les deux premiers Star Wars Battlefront très appréciés par les fans. Vingt ans plus tard, Aspyr (encore eux) nous offrent un portage de ces deux premiers Star Wars Battlefront dans une compilation sobrement nommée Star Wars Battlefront Classic Collection. Est-ce que ce portage vaut le coup de (re)passer à la caisse pour (re)découvrir ces deux titres ?

Il y a bien longtemps… Deux jeux cultes avec de belles promesses…

Rien que le fait de prononcer les mots Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront II suffira à raviver la flamme des plus nostalgiques d’entre nous. Ces deux titres étant des jeux cultes il n’est pas surprenant de les voir portés sur les consoles actuelles quand on voit ce qui a été réalisé par Aspyr ces dernières années. Le plus surprenant est de voir qu’ils ne sont pas arrivés plutôt. Bref…

Sur le papier, cette compilation a tout pour plaire puisqu’elle nous propose de (re)découvrir les deux Star Wars Battlefront originaux avec tout le contenu de l’époque, ses campagnes légendaires prenant place entre les épisodes I à VI pour le premier opus, et à l’ascension de la 501ème, compagnie de Stormtroopers d’élite, pour le second opus. Le tout sans oublier le mode Conquête Galactique, dans lequel nous concevons des stratégies, recrutons des troupes et conquérons la galaxie. Mais ce n’est pas tout puisque le second opus possède une petite nouveauté. Le mode Hero Assault qui nous permet de prendre part aux batailles avec les héros légendaires de Star Wars et ce, sur toutes les cartes terrestres du jeu.

Ajoutez à cela la prise en charge de l’écran scindé pour jouer en local ou encore le mode multijoueur en ligne jusqu’à 64 joueurs. Tous les arguments sont donc ici.

… qui nous font vitre sombrer du côté obscur de la Force

Avec ce portage, nous pouvions nous attendre à un petit lifting au niveau des graphismes et de la jouabilité… et bien il n’en est rien. Le jeu est resté tel quel, comme tous les portages précédents d’Aspyr au passage. Visuellement, les deux jeux accusent le poids des années et les cinématiques se retrouvent pixélisées à souhait, hormis les scènes clés issues des différents films (nous reviendrons sur ce point un peu plus bas). Manette en main, le premier jeu est très rigide et pas très agréable à jouer. Le second lui s’avère plus agréable, la prise en main et plus souple.

Concernant les scènes issues des films de ce Star Wars: Battlefront Classic Collection, elles se retrouvent en version originale non sous-titrées, ce qui est une hérésie.

Pour ce qui est des cinématiques d’avant et d’après missions, les développeurs n’ont pas fait le moindre travail de lifting, nous nous retrouvons donc avec des cinématiques qui ont très mal vieillies et qui s’avèrent être floues à souhait et que l’on a juste envie de passer. À ce propos, concernant Battlefront II, nous avons des bugs entre la voix off des cinématiques d’après mission et les sous-titres. En effet, ces derniers s’avèrent être le discours de l’avant mission. Bref, aucun effort fait sur le sujet.

Terminons avec le multijoueur. Si le poids des années ne nous pose pas de problèmes, nous pourrons profiter à loisir du multijoueur en local via écran partagé. Pour ce qui est du multijoueur en ligne malheureusement ce dernier est déjà désert. À tel point que nos alliés et adversaires ne sont autres que des bots, donc il n’y a vraiment aucun intérêt.

Star Wars: Battlefront Classic Collection est disponible sur l’eShop au prix de trente-cinq euros.