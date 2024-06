Nos adorables petits êtres bleus, les Schtroumpfs, sont devenus ces dernières années des pros du capitalisme, capables de vendre des jouets, des figurines, des films en prise de vue réelle, des films d’animation, et bien sûr des jeux vidéo. Sur ce dernier point, les Schtroumpfs ont monté un véritable empire et nous pouvons citer sur Nintendo Switch l’opus Mission Malfeuille, Schtroumpfs Kart, ou encore Le Prisionnier de la Pierre Verte. Nous voici cette fois avec Les Schtroumpfs – Village Party, développé par les Belges de Balio Studio (Les Sisters 2 – Stars des Réseaux Sociaux ou encore Garfield Lasagna Party) et publié par les Français de Microids. Est-ce que le jeu qui débarque le 6 juin 2024 en physique comme sur l’eShop au prix de quarante euros sera à la hauteur ? C’est ce que nous allons voir.

Une aventure en monde ouvert !

Les Schtroumpfs – Village Party démarre bien sombrement… Gargamel, le vilain sorcier, vient de tomber sur un livre. Dans celui-ci, une recette dans lequel l’ingrédient principal serait constitué par les Schtroumpfs… Nos petits êtres bleus favoris sont donc menacés.

Mais oublions cette cinématique d’introduction. Nous voilà maintenant avec Schtroumpf (nous), un Schtroumpf qui vient de revenir au village champignon après une longue expédition.

Cependant, le village est en train d’organiser une grande fête et après quelques rapides présentations, nous sommes appelés à aider les habitants pour les derniers préparatifs.

Les Schtroumpfs – Village Party est un étonnant jeu d’aventure party-game en open world. Le mélange est assez déroutant, mais il est pourtant prometteur. Notre personnage va se déplacer de quête en quête et va parfois réaliser quelques mini-jeux.

Sincèrement, la carte du monde est immense. Nous avons été impressionnés par le travail des développeurs et nous avons trouvé l’idée d’un mode aventure pour un party-game très intéressante.

Nous débloquons au fur et à mesure plusieurs compétences, comme un gyroschtroumpf pour se déplacer plus vite ou un arc pour récupérer des objets. Nous trouvons aussi des matériaux qui vont nous permettre de débloquer de nouvelles tenues.

Les mini-jeux sont assez sympathiques, même si ce sont des copies de jeux que nous avons déjà vu dans Mario Party. Nous allons par exemple avoir des jeux dans lesquels il faut reprendre le contour d’un dessin. Ou nous allons devoir mémoriser les touches de notre manette comme un Simon.

Vraiment, Les Schtroumpfs – Village Party apporte des choses que voudrions voir dans un Mario Party. Nous avons aimé découvrir les mini-jeux guidés par un scénario. Nous avons aimé les cinématiques qui nous permettaient d’introduire les quêtes et les mini-jeux.

De belles idées

Le jeu est aussi très accessible et n’importe qui dans la famille peut récupérer une manette et lancer l’aventure.

Malheureusement, malgré les bonnes intentions et son accessibilité, le jeu est pauvre techniquement. Et c’est frustrant. La réalisation globale n’est pas à la hauteur de ses intentions.

Il y a beaucoup de bugs de textures, de décors mal fignolés, de mini-jeux pas au top niveau maniabilité, de quêtes ennuyeuses qui consistent à faire de longs allers-retours.

Notre personnage ne prend par exemple pas la tenue équipée lors des cinématiques dans la maison de Gargamel. Ce sont des petits détails qui, accumulés, donnent une impression d’inachevé.

La carte est très grande… mais hormis pour faire des allers-retours, cette taille ne sert pas le jeu.

Et pour couronner le tout l’histoire, censée nous guider, est d’une pauvreté qui risque de décevoir les fans des Schtroumpfs. L’histoire se résume globalement en trois scènes, attention spoiler : Gargamel découvre le livre avec les Schtroumpfs comme ingrédient, Gargamel capture les Schtroumpfs, nous sauvons les Schtroumpfs.

Le reste des scènes ou des quêtes est finalement assez éloigné de l’histoire principale ou même des préparatifs de la fête. C’est assez décevant d’avoir des cinématiques qui sont très bien réalisées mais qui n’ont aucun lien avec l’histoire principale.

Finalement le cœur du jeu, le party-game, n’est pas assez exploité pour laisser la place à un mode aventure solo pas très fun.

Mais qui ne sont pas bien exploitées

Le mode multijoueur est juste une sélection aléatoire des mini-jeux disponibles, avec un classement à la fin. Il manque cruellement de piment, de mutateurs, de petites choses que nous aimons dans ces jeux familiaux.

Finalement, hormis pour le mode aventure qui dure quelques heures, il y a fort à parier que les joueurs abandonnent le jeu après quelques mini-jeux sans même les découvrir tous..

Est-ce que le jeu vaut quarante euros ? Nous ne sommes pas sûrs. Les bonnes intentions sont malheureusement gênées par cette technique défectueuse et quand nous comparons à une licence comme Mario Party (que le jeu copie à plus d’un titre), nous ne voyons pas ce que Les Schtroumpfs – Village Party apporte de nouveau dans ce paysage déjà bien rempli.

Nous ne savons pas où nous placer au sujet des graphismes. La carte de Les Schtroumpfs – Village Party est immense, fournie, nous aimons ce qu’elle apporte mais en même temps, elle est pleine de bugs, il y a du clipping, elle n’est pas pratique et assez pixelisée. Nous saluons tout de même le travail conséquent et le rendu coloré qui rendent honneur à l’univers des Schtroumpfs.

La bande-son nous pose ce même problème. D’un côté, nous apprécions les efforts louables de doublage en français, mais en même temps, ce doublage est assez pauvre en contenu.

Les phrases se répètent très rapidement (combien de fois avons-nous entendu notre Schtroumpf qui parle de son pantalon mouillé dès que nous traversons une rivière), et une sorte de lassitude s’installe en nous.

La musique recommence à chaque fois que nous terminons un mini-jeu. et même si elle est de qualité et reprend le thème que nous connaissons des Schtroumpfs, cette dernière finit par nous ennuyer.

Ci-joint, une vidéo de vingt minutes réalisée par nos soins du mode aventure pour vous faire votre propre avis.