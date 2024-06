Midori ne peut s’empêcher d’en parler en ce moment et son dernier post sur les réseaux sociaux révèle que Square Enix a décidé d’enregistrer le domaine officiel de Dragon Quest HD-2D le 24 avril. Il est à noter que le III du titre original a été supprimé, ce qui renforce la rumeur, assez tenace ces derniers jours, selon laquelle il s’agirait d’une trilogie des trois premiers jeux Dragon Quest. Nous devrions en savoir plus lors du Summer Game Fest de ce mois-ci ou (et surtout) lors du Nintendo Direct du mois de juin.

【Dragon Quest】

【Domain Expansion】 Square Enix registered a web domain for Dragon Quest HD-2D on April 24.https://t.co/xEitB499Z4 — みどり (@MbKKssTBhz5) June 1, 2024