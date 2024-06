Une marée d’Hypotrempe, de Nénupiot et de Dofin s’apprête à faire des vagues durant cet évènement.



Un déluge d’apparitions massives de Pokémon de type Eau s’annonce dans la région de Paldea, à Septentria et sous le Terra-Dôme de l’Institut Myrtille des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Du vendredi 7 juin 2024 à 00:00 UTC au dimanche 9 juin 2024 à 23:59 UTC, vous aurez affaire à des vagues d’apparitions massives d’Hypotrempe, de Nénupiot et de Dofin. Les sympathiques Pokémon présents durant ces phénomènes auront d’ailleurs plus de chances de porter l’Insigne Gentillesse ! Retrouvez-les dans les endroits suivants :

Paldea : Dofin

Septentria : Nénupiot

Institut Myrtille : Hypotrempe

Lors d’une apparition massive, plusieurs spécimens d’une même espèce de Pokémon apparaissent au même endroit. Vous devez télécharger les dernières Actus Poké Portail et installer la dernière mise à jour du jeu pour prendre part aux apparitions massives évènementielles.

Plongez au cœur de cet évènement pour faire le plein de Pokémon de type Eau !