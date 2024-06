La saison Monde Merveilleux de Pokémon GO est sur le point de s’achever, mais une nouvelle commence bientôt : Sous un même ciel. Du 1ᵉʳ juin 2024 à 13h PDT (UTC -7) au 3 septembre 2024 à 13h PDT (UTC -7), préparez-vous à vivre des évènements passionnants, dont une Semaine Combat GO, des rééquilibrages d’attaques existantes ainsi que des occasions de gagner des récompenses, notamment des Poussières Étoiles et des rencontres avec des Pokémon. Si vous souhaitez former des équipes pour la nouvelle saison, consultez le calendrier de la Ligue Combat GO : Sous un même ciel et tenez compte des changements apportés à certaines attaques.

La Ligue Combat GO : Sous un même ciel débutera avec la Ligue Super et la Ligue Majeure Hyper. Ci-dessous le calendrier complet pour les Dresseurs et Dresseuses qui souhaitent commencer à former des équipes en vue des défis futurs :

Du 1ᵉʳ au 7 juin Ligue Super Majeure Hyper Pour participer, les Pokémon doivent avoir 2 500 PC ou moins. Les Pokémon légendaires, les Pokémon fabuleux et les Ultra-Chimères ne sont pas éligibles.

Du 7 au 14 juin Ligue Hyper Coupe Été : Édition Ligue Super Pour participer, les Pokémon doivent avoir 1 500 PC ou moins. Seuls les Pokémon de type Normal, Feu, Eau, Plante, Électrik et Insecte sont éligibles.

Du 14 au 21 juin Ligue Master* Coupe Été : Édition Ligue Super* Pour participer, les Pokémon doivent avoir 1 500 PC ou moins. Seuls les Pokémon de type Normal, Feu, Eau, Plante, Électrik et Insecte sont éligibles.



* 4 fois plus de Poussières Étoiles lorsque vous gagnez (récompenses des séries de combats exclues)

Du 21 au 28 juin Ligue Super* Ligue Hyper* Ligue Master*



* 4 fois plus de Poussières Étoiles lorsque vous gagnez (récompenses des séries de combats exclues)

Du 28 juin au 5 juillet Ligue Super Majeure Master Sans limite de PC Les Pokémon légendaires, les Pokémon fabuleux et les Ultra-Chimères ne sont pas éligibles.

Du 5 au 12 juillet Ligue Hyper Ligue Super – Remix Pour participer, les Pokémon doivent avoir 1 500 PC ou moins. Les 20 Pokémon les plus utilisés par les Dresseurs et Dresseuses qui ont atteint le rang As ou un rang supérieur dans la Ligue Super ne sont pas éligibles. Les Pokémon concernés sont Sablaireau d’Alola, Grodoudou, Lamantine, Excelangue, Aligatueur, Lanturn, Azumarill, Airmure, Vigoroth, Charmina, Altaria, Barbicha, Bastiodon, Cresselia, Limonde de Galar, Flambusard, Desséliande, Chrysapile, Flâmigator et Courrousinge.

Du 12 au 19 juillet Ligue Master* Ligue Super – Remix* Pour participer, les Pokémon doivent avoir 1 500 PC ou moins. Les 20 Pokémon les plus utilisés par les Dresseurs et Dresseuses qui ont atteint le rang As ou un rang supérieur dans la Ligue Super ne sont pas éligibles. Les Pokémon concernés sont Sablaireau d’Alola, Grodoudou, Lamantine, Excelangue, Aligatueur, Lanturn, Azumarill, Airmure, Vigoroth, Charmina, Altaria, Barbicha, Bastiodon, Cresselia, Limonde de Galar, Flambusard, Desséliande, Chrysapile, Flâmigator et Courrousinge.



* 4 fois plus de Poussières Étoiles lorsque vous gagnez (récompenses des séries de combats exclues)

Du 19 au 26 juillet Ligue Super* Ligue Hyper* Ligue Master*



* 4 fois plus de Poussières Étoiles lorsque vous gagnez (récompenses des séries de combats exclues)

Du 26 juillet au 2 août Ligue Super Coupe Fantaisie : Édition Ligue Super Pour participer, les Pokémon doivent avoir 1 500 PC ou moins. Seuls les Pokémon de type Dragon, Acier et Fée sont éligibles.

Du 2 au 9 août Ligue Hyper* Coupe Fossile : Édition Ligue Super* Pour participer, les Pokémon doivent avoir 1 500 PC ou moins. Seuls les Pokémon de type Eau, Roche ou Acier sont éligibles.



* 4 fois plus de Poussières Étoiles lorsque vous gagnez (récompenses des séries de combats exclues)

Du 16 au 23 août Ligue Super* Ligue Hyper* Ligue Master* Coupe Attrape : Édition Ligue Super* Pour participer, les Pokémon doivent avoir 1 500 PC ou moins. Seuls les Pokémon attrapés pendant la saison Sous un même ciel sont éligibles.



* 4 fois plus de Poussières Étoiles lorsque vous gagnez (récompenses des séries de combats exclues)

Du 23 août au 3 septembre Ligue Super* Ligue Hyper* Ligue Master*



* 4 fois plus de Poussières Étoiles lorsque vous gagnez (récompenses des séries de combats exclues)

Modifications d’attaques

La nouvelle saison modifie certaines attaques. Plus précisément, l’Attaque Chargée de type Eau Ébullition aura moins de chances de baisser l’Attaque du Pokémon adverse ; l’Attaque Immédiate de type Électrik Étincelle infligera moins de dégâts (de 6 à 5) ; l’Attaque Chargée de type Plante Canon Graine infligera davantage de dégâts (de 60 à 65) ; et l’Attaque Chargée de type Normal Météores infligera moins de dégâts (de 60 à 55), mais nécessitera moins d’énergie.

De nombreux Pokémon vont voler encore plus haut grâce à de nouvelles attaques disponibles cette saison. Les nouvelles attaques suivantes seront disponibles pour les Pokémon suivants :

Poing Éclair (Attaque Chargée) (Électrik) Typhlosion, Riolu, Lucario, Baggiguane, Baggaïd, Blindépique, Pohmotte et Pohmarmotte

Riposte (Attaque Immédiate) (Combat) Gambex

Poudreuse (Attaque Immédiate) (Glace) Piétacé et Balbalèze

Draco-Griffe (Attaque Immédiate) (Dragon) Mandrillon

Météores (Attaque Chargée) (Normal) Mélofée, Mélodelfe, Rondoudou, Grodoudou, Mélo, Toudoudou, Teddiursa, Ursaring et Ursaking

Vol (Attaque Chargée) (Vol) Rapasdepic, Drattak, Rhinolove et Lakmécygne



Semaine Combat GO : Sous un même ciel

Plongez-vous dans des combats intenses lors de la Semaine Combat GO du 16 août 2024 à minuit au 20 août 2024 à 23h59, heures locales. Pendant cet intervalle, le nombre maximum de séries de combats que vous pourrez faire passera de 5 à 20, soit un total de 100 combats par jour. Profitez d’une Étude ponctuelle gratuite sur le thème des combats qui vous permettra de remporter, entre autres, l’objet pour avatar Perruque style Néphie. Les Dresseurs et Dresseuses gagneront également quatre fois plus de Poussières Étoiles en remportant des combats (récompenses des séries de combats exclues). De même, les Pokémon que vous rencontrerez en récompense dans la Ligue Combat GO auront de plus grandes variations dans leurs statistiques d’Attaque, de Défense et de PV.

Pour ne rien manquer des évènements de la Ligue Combat GO : Sous un même ciel, notamment les rééquilibrages des attaques existantes, rendez-vous sur le blog de Niantic.

Combattez comme jamais, Dresseurs et Dresseuses !