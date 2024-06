À la base, Rainbow Cotton est un jeu de tir en 3D sorti sur Dreamcast en 2000, offre une expérience de jeu colorée et immersive, mais n’est pas sans ses défauts. Ce remake Nintendo Switch nous permet de replonger dans ce titre culte de la dernière console de Sega.

Comme dit plus haut, le jeu sort en 2000. En 2000, la Dreamcast était au sommet de sa courte carrière. La série Cotton, débutée en 1991 avec « Cotton: Fantastic Night Dreams », était devenue une franchise bien-aimée parmi les amateurs de shoot ’em up. Les jeux Cotton étaient connus pour leur mélange unique d’action rapide, de graphismes colorés, et d’un style visuel inspiré des anime. Avant « Rainbow Cotton », la série avait déjà exploré divers styles et plateformes, avec des titres comme « Cotton 2 » et « Cotton Boomerang » sur Sega Saturn, qui avaient renforcé sa réputation de jeux techniquement et artistiquement innovants.

Rainbow Cotton était le premier jeu de la série à passer à la 3D complète, une transition qui comportait à la fois des opportunités et des défis. Le jeu tentait de capitaliser sur les capacités graphiques avancées de la Dreamcast, offrant des environnements en 3D colorés et des effets visuels attrayants.

La série suit les aventures de Cotton, une jeune sorcière espiègle, et son compagnon féerique Silk, dans un univers de fantasy rempli de magie et de créatures mystiques. Contrairement à de nombreux shoot ’em up sérieux, la série Cotton est pleine d’humour, avec des personnages attachants et des situations cocasses.

Cotton est une jeune sorcière au caractère impétueux, mais elle a une obsession unique : les bonbons appelés « Willow ». Motivée par son amour pour ces sucreries, Cotton se lance dans diverses aventures souvent périlleuses, accompagnée de Silk, une fée qui l’accompagne et tente de la guider malgré ses caprices. Rainbow Cotton comme tous les jeux de la série mêlent humour, magie et action rapide dans un cadre de fantasy charmant et coloré.

Le cœur de Rainbow Cotton réside dans son gameplay de shoot ’em up. Même si cet opus propose une optique différente. Pilotant Cotton et son balai magique à travers des niveaux variés, les joueurs sont confrontés à une pléthore d’ennemis et de défis en mode rail-shooter. Malheureusement, la maniabilité souffre parfois de problèmes de caméra, ce qui rend les mouvements et l’esquive d’obstacles un peu maladroits. Cependant, la variété des niveaux et des power-ups compense en partie ces lacunes, offrant une certaine diversité dans l’action.

Cette année, ININ Games l’a pioché dans son catalogue et lui a donné une version entièrement HD sur notre console hybride. Toujours aussi coloré et d’une netteté impressionnante, il est désormais adapté à l’écran large et bénéficie de quelques améliorations de gameplay.

Vous disposez d’une liberté limitée pour parcourir l’écran, mais, bien que vous ne puissiez pas diriger complètement la caméra, vous pouvez déplacer l’action en fonction de l’espace disponible, ainsi que vous diriger à travers des espaces spécifiques et sous ou par-dessus des objets. Si vous entrez en collision avec un élément du décor, vous rebondissez sur celui-ci, sans perdre aucun point de santé.

L’une des meilleures nouveautés de ce remaster HD est une nouvelle capacité de verrouillage, qui vous permet, en maintenant le bouton enfoncé, de tracer une cible sur un ennemi. Une fois que c’est fait, vos options de fée se concentrent sur ces cibles spécifiques. Cela peut sembler à un simple ajout, mais il est tellement pratique, intelligent et nécessaire qu’on se demande comment on a pu faire sans avec la version Dreamcast.

Graphiquement, Rainbow Cotton est un régal pour les yeux. Les environnements sont vibrants et détaillés, avec une palette de couleurs éclatantes qui donne vie au monde fantastique du jeu. Les personnages, bien que simples, sont charmants et pleins de personnalité. L’ensemble crée une esthétique cohérente et attrayante qui captive l’attention du joueur.

La musique de Rainbow Cotton accompagne bien l’action du jeu, avec des thèmes entraînants qui s’accordent avec l’ambiance fantastique. Les effets sonores sont également solides, bien que parfois un peu génériques. Cependant, les dialogues en japonais avec des sous-titres en anglais ajoutent une touche authentique à l’expérience, renforçant l’immersion dans le monde du jeu.

La rejouabilité de Rainbow Cotton est plutôt moyenne. Il n’y a que cinq stages et un boss final. L es combats de boss sont bien pensés, pour la plupart, et il y a différents chemins à prendre, ce qui permet de jouer la campagne de plusieurs façons différentes.

Les flèches indiquent les moments où vous pouvez aller à gauche ou à droite, en haut ou en bas, ou tirer des signes pour vous envoyer sur des routes entièrement nouvelles et affronter de nouveaux mid-boss.

Bien que le jeu propose différents niveaux et des modes de difficulté variables, une fois que les joueurs ont terminé l’histoire principale, il y a peu d’incitation à revenir en arrière, à moins d’être un perfectionniste ou un collectionneur.

On n’a pas d’envie de replonger dans le titre, comme pouvait nous y pousser Sutā Fokkusu Rokujūyon (Lylat Wars, connu chez nous comme Star Fox 64) qui fut disponible à la même époque. Cependant, pour les amateurs du genre, la tentative de battre son propre score peut suffire à prolonger un peu l’expérience. Et c’est plutôt le style des joueurs de Shoot 3D.

La série étant peu connue, nous nous permettons de faire une petit recap’ :

Jeux Principaux de la Série

Cotton: Fantastic Night Dreams (1991) Plateformes : Arcade, PC Engine, Sharp X68000, PlayStation, Neo Geo Pocket Color, aussi disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch Synopsis : Le premier jeu de la série met en scène Cotton qui doit sauver le monde d’un hiver éternel en récupérant les sept Willows volés par des démons. Son but initial est simplement de goûter aux délicieux bonbons, mais elle finit par sauver le monde par accident.

Cotton 100% (1994) Plateformes : Super Famicom, aussi disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch Synopsis : Une version revisitée du premier jeu avec des graphismes améliorés et de nouveaux niveaux. Cotton est encore une fois à la recherche des Willows pour satisfaire sa gourmandise.

Panorama Cotton (1994) Plateformes : Mega Drive, aussi disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch Synopsis : Ce jeu se distingue par son passage à une vue en 3D, où Cotton vole à travers des paysages psychédéliques pour sauver la reine Velvet de la corruption maléfique.

Cotton 2: Magical Night Dreams (1997) Plateformes : Arcade, Sega Saturn, aussi disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch Synopsis : Cotton et Silk reviennent pour une nouvelle aventure où elles doivent récupérer une grande pierre magique pour sauver leur monde d’une nouvelle menace. Le jeu introduit de nouveaux personnages et des mécaniques de gameplay plus sophistiquées.

Cotton Boomerang (1998) Plateformes : Arcade, Sega Saturn, aussi disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch Synopsis : Un remix de Cotton 2, offrant des variations de gameplay et des niveaux retravaillés. Le joueur peut choisir entre plusieurs personnages, chacun avec des capacités uniques.

Rainbow Cotton (2000) Plateformes : Dreamcast, aussi disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch

Cotton Reboot! (2021)

Plateformes : PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows

: PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows Un remake modernisé du jeu original « Cotton: Fantastic Night Dreams » avec des graphismes améliorés, des musiques remasterisées et de nouvelles fonctionnalités.