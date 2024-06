Tell Me Your Story, francisé Racontez-moi votre histoire sur le menu de notre Nintendo Switch, est un mélange de puzzle game et de point’n’click. Le jeu à l’ambiance cosy est développé et édité par RedDeerGames, un studio polonais qui porte et crée régulièrement sur la console nipponne des jeux pas très mémorables comme NachoCado, Catgochi: Virtual Pet ou encore D-Corp. Que nous donne cette expérience qui est arrivée le 26 avril 2024 sur l’eShop au prix de onze euros ?

Un jeu au rythme agréable et sans prise de tête

Tell Me Your Story est un jeu au concept très simple : nous allons suivre une grand-mère et sa fille dans les quatre coins du monde et résoudre des énigmes pour les aider.

Nous sommes dans un mélange de point’n’click et de puzzle game au rythme très rapide où les casse-têtes s’enchaînent sans discontinuer jusqu’à la fin du jeu.

Les puzzles sont rangés par monde et nous allons par exemple visiter l’Amérique du Sud, la Chine ou encore l’Orient-Express.

Le gameplay est accessible et convient à toute la famille. Les puzzles sont divers et variés et nous amènent aussi bien à cuisiner des onigiris qu’à trier des cartons.

Tell Me Your Story propose pour les joueurs qui sont bloqués un indice qui peut aussi bien vous donner des informations pas très claires que la solution en elle-même.

Nous avons au total trois indices qui se rechargent avec un puzzle dans lequel nous devons reconstituer une tasse.

Tell Me Your Story est un jeu sympathique, sans prétention, qui permet de passer une à deux heures sans trop s’ennuyer.

Les énigmes et les puzzles sont inégaux. Certains sont logiques et très agréables à résoudre alors que d’autres sont totalement absurdes et alambiqués.

Notre plaisir sur le jeu est donc à géométrie variable : il y a un vrai plaisir à découvrir la solution quand celle-ci est logique et inversement, une vraie frustration quand la réponse n’a aucun sens.

Cette frustration est d’autant plus grande quand les indices ne nous aident pas vraiment à trouver la solution, ou inversement, quand ils nous donnent la solution sans que nous ne puissions réfléchir par nous-mêmes.

Mais à la durée de vie rachitique et au gameplay fade

Fort heureusement, les énigmes sont très courtes et peuvent se résoudre en moins d’une minute (quand nous avons la solution), ce qui permet d’atténuer très grandement le sentiment de frustration.

Tell Me Your Story a d’ailleurs parfois les allures de jeu mobile tant par son contenu rachitique que son gameplay pas très poussé.

La durée de vie est très courte, même pour dix euros. C’est un jeu qui peut se terminer en une session d’une heure et que nous ne conseillons pas à son prix de base.

Par ailleurs, nous notons sur les sites de promotion que le jeu, et ce, dès le jour de sa sortie, est régulièrement en promotion à trois euros, ce qui semble être son « vrai prix ».

Nous ne cautionnons bien sûr pas cette technique malhonnête (et trop souvent utilisée dans le jeu vidéo) qui consiste à berner l’acheteur en mettant un article en vente à un prix trop cher pour le mettre ensuite en promotion à sa juste valeur afin de faire croire à l’affaire du siècle.

Le jeu est tactile et agréable que ce soit en mode docké ou portable. Attention cependant, il existe un bug assez contraignant : si vous quittez Tell Me Your Story pendant le dernier quart de votre partie, celui-ci considérera que vous avez terminé le jeu. Il n’y aura aucun moyen de revenir en arrière.

Les graphismes sont mignons avec leur côté dessinés à la main et sont l’une des forces de ce jeu. La bande-son est elle aussi réussie, certes répétitive, mais au vu de la durée de vie du jeu, ce n’est clairement pas un problème.

Nous vous joignons une vidéo de vingt minutes réalisée par nos soins pour que vous puissiez vous faire votre propre avis !