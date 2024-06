Hyrule Warriors représente l’une des premières collaborations majeures entre Koei Tecmo et Nintendo dans le genre musou. Le jeu a fait ses débuts sur la Wii U en 2014 et a ensuite été remasterisé pour la 3DS en 2016 et pour la Switch en 2018. En 2020, une suite intitulée Hyrule Warriors: Age of Calamity a vu le jour. Cependant, il est intéressant de noter que Nintendo of America n’était pas entièrement confiant quant au succès de ce projet.

Lors d’un épisode récent du Kit and Krysta Podcast, Kit Ellis et Krysta Yang, anciens employés de Nintendo, ont partagé leurs insights sur cette période. Ils ont révélé que certaines personnes au sein de Nintendo of America avaient des réserves quant à la qualité du jeu et craignaient que celui-ci puisse ternir la réputation prestigieuse de la franchise Zelda, établie au fil des décennies. En fait, les préoccupations étaient si grandes que certains pensaient que le jeu ne devrait même pas être lancé en Amérique du Nord.

Finalement, Hyrule Warriors a reçu un accueil chaleureux de la part des critiques et du public. Le jeu a non seulement dépassé les attentes de Koei Tecmo en termes de ventes en Occident, mais il est également devenu l’un des titres les plus vendus sur Wii U. Le portage amélioré sur Nintendo Switch a rencontré un succès encore plus retentissant, confirmant une fois de plus l’engouement du public et surpassant de nouveau les prévisions de Koei Tecmo.

Ce succès inattendu a démontré que les craintes initiales étaient infondées et a renforcé la position de Hyrule Warriors comme une des rares sorties phares de la Wii U.

L’histoire de Hyrule Warriors se déroule dans le royaume d’Hyrule, une terre autrefois paisible, désormais menacée par une sorcière maléfique nommée Cia. Jadis gardienne de la Triforce, Cia succombe à la jalousie envers la princesse Zelda et à une influence maléfique qui corrompt son cœur. Déterminée à conquérir Hyrule, elle libère une armée de monstres pour envahir le royaume.

L’histoire commence au château d’Hyrule, où des soldats s’entraînent. Link, un jeune soldat en formation, se distingue rapidement lorsqu’une armée de monstres attaque le château. Pendant cette bataille, la princesse Zelda disparaît mystérieusement. Impa, chef de la garde royale, reconnaît le potentiel de Link et l’emmène avec elle pour retrouver Zelda.

Au fil de leur quête, Link et Impa rencontrent plusieurs alliés précieux :

: Un mystérieux guerrier Sheikah qui offre son aide et sa guidance. Lana : Une sorcière blanche, révélée plus tard comme la partie « bonne » de Cia, séparée de ses émotions négatives.

Cia utilise des fragments de la Triforce pour ouvrir des portails vers d’autres époques et dimensions de l’univers de Zelda. Cela permet à des personnages et des lieux emblématiques de jeux précédents comme Skyward Sword, Ocarina of Time, et Twilight Princess de se joindre au conflit. Les héros traversent ces différents mondes, affrontant divers ennemis et ralliant de nouveaux alliés à leur cause.

Au cours de leur aventure, les héros découvrent que Cia est manipulée par Ganondorf, le seigneur des ténèbres, dont l’esprit utilise son pouvoir pour semer le chaos. Après plusieurs batailles difficiles, ils réussissent à vaincre Cia. Cependant, cela libère Ganondorf, qui prend alors une forme physique, révélant qu’il a orchestré les événements depuis le début.

Ganondorf utilise les fragments de la Triforce pour accroître son pouvoir et lance une offensive massive contre Hyrule. Link, Zelda, et leurs alliés se regroupent pour affronter Ganondorf dans une bataille finale épique. Après un combat intense, ils parviennent à le vaincre, scellant une fois de plus la menace de Ganondorf et restaurant la paix dans Hyrule.

Avec la défaite de Ganondorf, les portails vers les autres époques et dimensions se referment. Les alliés venus d’autres temps retournent chez eux, et la paix est rétablie dans Hyrule. Cia, désormais libérée de l’influence maléfique de Ganondorf, prend conscience de ses erreurs. En quête de rédemption, elle se retire pour méditer sur ses actions passées.

Les personnages DLC (contenu téléchargeable) d’Hyrule Warriors varient en fonction de la version du jeu et des packs de contenu ajoutés. Voici une liste des personnages DLC pour les différentes versions d’Hyrule Warriors :

Hyrule Warriors (Wii U)

Volga (Dragon Knight Pack) Wizzro (Dragon Knight Pack) Cia (Master Quest Pack) Twili Midna (Twilight Princess Pack) Young Link (Majora’s Mask Pack) Tingle (Majora’s Mask Pack)

Hyrule Warriors Legends (3DS)

Toon Link (Wind Waker Pack) Tetra (Wind Waker Pack) King Daphnes (Wind Waker Pack) Medli (Free Update) Linkle (Original Character Pack) Skull Kid (Majora’s Mask Pack)

Hyrule Warriors: Definitive Edition (Switch)

La version Nintendo Switch, intitulée « Hyrule Warriors: Definitive Edition », inclut tous les personnages DLC des versions Wii U et 3DS. Voici les personnages additionnels exclusifs aux versions précédentes et inclus dans cette version :

Linkle (Original Character Pack) Toon Link (Wind Waker Pack) Tetra (Wind Waker Pack) King Daphnes (Wind Waker Pack) Medli (Free Update) Skull Kid (Majora’s Mask Pack)

Packs additionnels (3DS et Switch)

Marin (Link’s Awakening Pack) Toon Zelda (Phantom Hourglass & Spirit Tracks Pack) Ravio (A Link Between Worlds Pack) Yuga (A Link Between Worlds Pack)

Hyrule Warriors: Age of Calamity commence 100 ans avant les événements de Breath of the Wild. Hyrule est une terre prospère dirigée par le roi Rhoam Bosphoramus Hyrule. Cependant, des signes de la résurgence de Calamity Ganon, une entité maléfique ancienne, apparaissent, menaçant la paix du royaume. L’histoire commence avec une bataille désespérée contre les forces de Calamity Ganon. Zelda, avec l’aide de son chevalier, Link, tente de repousser les envahisseurs. Pendant ce temps, un petit Gardien, nommé Terrako, s’active et ouvre un portail temporel, se transportant lui-même et un mystérieux ennemi dans le passé, dans une tentative de changer le cours des événements.

Dans le passé, le roi Rhoam décide de préparer Hyrule pour la guerre imminente contre Calamity Ganon. Zelda est chargée de rassembler les Champions des différentes races d’Hyrule pour piloter les Divine Beasts, des machines anciennes et puissantes créées pour combattre le mal. Les champions sont :

Mipha , la princesse des Zoras.

, la princesse des Zoras. Daruk , le puissant chef des Gorons.

, le puissant chef des Gorons. Revali , le talentueux archer Rito.

, le talentueux archer Rito. Urbosa, la fière chef des Gerudos.

Avec Link, Zelda et les champions, l’armée d’Hyrule mène plusieurs batailles pour repousser les forces de Calamity Ganon. Ils doivent récupérer les Divine Beasts et les utiliser contre les hordes de monstres envahissant Hyrule. Pendant ce temps, Zelda lutte pour éveiller son pouvoir latent de la Triforce de la Sagesse.

Terrako, le petit Gardien, aide les héros en leur fournissant des informations cruciales sur les événements futurs. Cependant, une version corrompue de Terrako, envoyée par le mystérieux ennemi, tente d’entraver leurs efforts. Les héros sont également rejoints par d’autres alliés comme Impa, Robbie et Purah, ainsi que les descendants des champions originaux venus du futur, Sidon, Yunobo, Teba, et Riju, grâce à l’intervention de Terrako.

Après avoir rassemblé toutes les forces et les ressources nécessaires, les héros se lancent dans une bataille épique contre Calamity Ganon à Hyrule Castle. Zelda parvient enfin à éveiller son pouvoir et, avec l’aide de Link et des champions, ils parviennent à sceller Calamity Ganon, empêchant ainsi la destruction totale de Hyrule.

Avec Calamity Ganon scellé, Hyrule est sauvée de la destruction. Zelda commence à restaurer le royaume et à préparer un avenir de paix. Terrako, gravement endommagé pendant la bataille finale, est réparé par Zelda et ses amis, symbolisant la possibilité d’un avenir différent et meilleur pour Hyrule. Hyrule Warriors: Age of Calamity propose une vision alternative et plus optimiste des événements précédant Breath of the Wild, offrant aux joueurs une expérience riche en actions et en émotions tout en explorant davantage l’histoire et les personnages bien-aimés de l’univers de Zelda.

Hyrule Warriors: Age of Calam ity (Switch)

Bien que ce jeu soit différent du Hyrule Warriors original, il propose également du contenu DLC avec de nouveaux personnages jouables :

Battle-Tested Guardian (Wave 1: Pulse of the Ancients) Purah & Robbie (Wave 2: Guardian of Remembrance) Soooga (Wave 2: Guardian of Remembrance)

Ces personnages ajoutent de nouvelles dynamiques et mécaniques de jeu, enrichissant l’expérience et permettant aux joueurs de découvrir davantage de l’univers de The Legend of Zelda à travers divers personnages emblématiques.