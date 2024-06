Visions of Mana arrive-t-il sur la Nintendo Switch 2 ? Logiquement on a envie de dire oui.

Comme presque chaque jour récemment, un nouveau leak de Midori fait sensation. Dernièrement, Midori a partagé sur les réseaux sociaux que des nouvelles concernant Visions of Mana allaient bientôt être dévoilées. Bien qu’une annonce imminente sur la prochaine console de Nintendo ne soit pas prévue, il est affirmé que cela arrivera en temps voulu.

Visions of Mana ne sortira pas sur Nintendo Switch, malgré le soutien important de la série sur cette plateforme. La Nintendo Switch a en effet accueilli Collection of Mana, qui regroupe les trois premiers jeux originaux de la série, ainsi que Trials of Mana, traduit pour la première fois chez nous. Cette exclusivité a suscité l’espoir chez certains fans que Square-Enix sortirait le RPG sur le successeur de la console. Le producteur Masaru Oyamada a précédemment expliqué l’absence d’une version Switch :

« Il est difficile de répondre directement à cette question. Pour Trials of Mana, il s’agissait avant tout de réfléchir à l’avenir de la série et de cultiver une base de joueurs pour les futurs opus. En réfléchissant aux dix prochaines années de la série, nous avons jugé essentiel de définir clairement ce que nous voulions que ‘Mana’ devienne. Parmi ces principes, nous avons mis l’accent sur des environnements étendus et une expérience globale plus riche. C’est ce qui a guidé notre choix de matériel pour développer le jeu. C’est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. »

Midori a également fait plusieurs autres révélations concernant diverses entreprises, notamment Nintendo et les rumeurs autour de la Switch 2. Il semble que Nintendo travaille sur un projet nommé U-King-O, que beaucoup soupçonnent d’être une nouvelle version de Zelda: Breath of the Wild.

Il y a aussi de nombreuses rumeurs concernant SEGA et Atlus. Midori a affirmé précédemment que Persona 6 serait lancé sur la prochaine console de Nintendo, tout comme Persona 3 Reload et Metaphor: ReFantazio. De plus, une série de revivals de SEGA, incluant Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi, et Streets of Rage, serait également en préparation.