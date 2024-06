Les Pokémon de type Eau inondent le monde des Pokémon durant le mois de juin.



Une déferlante d’évènements vous permettra d’en apprendre plus sur les Pokémon de type Eau grâce, entre autres, aux jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet et aux nouveaux produits du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon ! En guise d’ouverture, vous pouvez découvrir une vidéo amusante centrée sur certains de vos Pokémon de type Eau favoris comme Superdofin, Amphinobi, Tiplouf et Coiffeton :

Maintenant que vous êtes dans l’ambiance, pourquoi ne pas consulter les produits et les évènements qui feront des vagues durant ce mois de festivités aquatiques en l’honneur des Pokémon de type Eau :

Nous célébrons l’été festif du premier anniversaire, et des Pokémon de type Eau se tiennent prêts à plonger dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live de multiples façons pendant le mois de juin. Les célébrations commencent le 4 juin 2024 à 10h00 PDT (UTC -7) avec les récompenses d’Échelle en mode Classé de Superdofin et des quêtes quotidiennes sur le thème des Pokémon de type Eau, suivies d’une récompense d’anniversaire le 6 juin 2024. N’oubliez pas d’y jeter un coup d’œil chaque jeudi jusqu’au 4 juillet 2024 pour plus de récompenses.

Jeu de cartes à collectionner Pokémon

Ne manquez pas le Coffret Superdofin-ex du JCC Pokémon qui met Superdofin dans sa Forme Super en vedette, disponible le 21 juin 2024. De même, la Mini-boîte Magnifique Paldea du JCC Pokémon, qui met Superdofin (et Pachirisu) à l’honneur, sera disponible le 7 juin 2024.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Ne manquez pas les apparitions massives d’Hypotrempe, de Nénupiot et de Dofin qui auront lieu du 7 au 9 juin 2024. Laggron apparaîtra quant à lui dans les raids Téracristal 7 étoiles du 31 mai au 2 juin 2024, puis du 7 au 9 juin 2024.

Les dessins animés Pokémon

Ajoutez le Coiffeton de Dot de La série : Pokémon, les horizons à votre équipe dans Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet grâce à une distribution spéciale qui prendra fin le 30 novembre 2024. Et ne manquez pas la sélection d’épisodes de Pokémon, la série mettant en vedette certains des moments les plus mémorables de Sacha et Pikachu avec des Pokémon de type Eau, disponibles sur Twitch tous les mardis du mois de juin à partir du 4 juin 2024.