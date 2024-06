SnowRunner, l’expérience off-road ultime de Saber Interactive et Focus Entertainment, célèbre aujourd’hui la sortie de la première saison de son Year 4 Pass, Dig & Drill sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac et PC.

Disponible gratuitement pour tous les possesseurs du Year 4 Pass, la Saison 13 transporte les joueurs en Almaty, une région reculée et nichée au cœur de l’Asie Centrale. Un set de 10 stickers est aussi disponible gratuitement pour tous les joueurs.

Remettez l’industrie minière d’Almaty sur les rails !

Les autorités de cette région du sud-est du Kazakhstan ont besoin d’experts pour leurs projets miniers et sont prêts à investir dans des infrastructures de pointe. C’est là que vous intervenez ! Aidez les mines de la région à relancer leurs opérations en livrant du matériel et en reconstruisant leurs réseaux d’acheminement. Une fois les productions de schiste et d’argent relancées, concentrez vos efforts sur l’aéroport de fret et faites des relevés géologiques pour de futurs projets.

Pour vous aider dans cette entreprise, la Saison 13 s’accompagne de deux nouveaux véhicules spécialement taillés pour les paysages escarpés d’Almaty: le PLAD 450, un 8×8 robuste et aux capacités dignes des meilleurs véhicules de votre flotte, et le AAC-58DW, un 4×4 à l’agilité hors pair grâce à un châssis extra-large lui permettant de négocier les pentes les plus raides en toute facilité.

Profitez de réductions allant jusqu’à 50% sur tout SnowRunner !

Célébrez la sortie de la Saison 13 “Dig & Drill” avec jusqu’à 50% de réduction sur SnowRunner et ses DLCs sur PC, PlayStation et Xbox. Profitez de réductions supplémentaires sur tout le contenu sorti jusqu’à ce jour avec les Anniversary Editions.

La Saison 13 “Dig & Drill” est disponible maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Mac et PC. Elle est disponible gratuitement pour tous les possesseurs du Year 4 Pass et de la 4-Year Anniversary Edition. Pour plus d’information, rendez-vous sur le Focus Entertainment Store.