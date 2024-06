Les montagnes, la côte et les parcs luxuriants de Vancouver te tiendront occupé comme un castor.

Le plaisir n’est pas terminé pour Mini Motorways, puisque le jeu vient de recevoir sa dernière mise à jour, « Sea to Sky ».

Cette mise à jour comporte quelques éléments, et les joueurs peuvent désormais se rendre sur la nouvelle carte de Vancouver, en Colombie britannique, la première carte canadienne. Les joueurs peuvent redessiner cette métropole aux routes rocailleuses, aux parcs abondants et aux cours d’eau fluides pour assurer la fluidité du trafic et la satisfaction des citoyens. En se rendant dans cette ville côtière nichée entre la montagne et la mer, ils pourront s’attaquer stratégiquement à la circulation tout en tenant compte des obstacles uniques et de la géographie exquise de la ville.

En dehors de la carte canadienne, les joueurs trouveront de nouveaux défis quotidiens, hebdomadaires et urbains, ainsi que de nouveaux accomplissements. Il y a également des corrections de bugs et des améliorations de performances.

Amie Wolken, PDG du Dinosaur Polo Club, a déclaré : « C’est génial de pouvoir partager une carte aussi demandée avec notre communauté d’urbanistes. Nous savons que nos joueurs vont adorer les défis uniques qu’offre Vancouver et nous avons hâte de voir comment ils vont s’attaquer à ce pitstop de poutine ! »

Mini Motorways est actuellement disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch et la mise à jour « Sea to Sky » est disponible pour tous les joueurs.

Nous sommes ravis de présenter notre première carte canadienne de Mini Motorways ! Vancouver est une ville demandée depuis longtemps et nous savons que tu vas adorer les défis géographiques uniques qu’elle pose. Cette ville côtière de la Colombie-Britannique abrite des voies navigables étroites et la célèbre côte nord accidentée, avec une métropole animée au sud et des étendues sauvages indomptées dans toutes les directions.

Vancouver est une ville chère à nos cœurs, car certains d’entre nous y ont étudié, travaillé et voyagé dans le passé, et c’est toujours amusant de travailler sur une carte chargée de l’histoire des dinosaures ! Nous travaillons déjà d’arrache-pied sur notre prochaine mise à jour, et elle sera GRANDE ! Pendant que nous bricolons en coulisses, nous espérons que tu apprécieras la côte de la Colombie-Britannique autant que nous !