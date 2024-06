Récemment, Suda51, le créateur de No More Heroes, a été interrogé sur un possible retour de Travis Touchdown, le protagoniste de la série. Actuellement, il semble difficile de répondre à cette question.

Eurogamer a questionné le célèbre développeur au sujet de l’avenir du personnage. Suda51 a expliqué qu’il n’était pas certain, d’autant plus que les droits de la franchise No More Heroes appartiennent à Marvelous. Bien que Grasshopper Manufacture ait développé les différents jeux de la série, c’est Marvelous qui en détient les droits.

Concernant le futur de No More Heroes et de Travis Touchdown, Suda51 a déclaré : « Honnêtement, je n’en sais rien. Bien sûr, j’adorerais le revoir, mais pour être honnête, ce n’est pas à moi d’en décider. »

No More Heroes est une série de jeux vidéo d’action-aventure créée par Suda51, également connu sous le nom de Goichi Suda, et développée par Grasshopper Manufacture. La franchise est publiée par Marvelous. Le premier jeu de la série, No More Heroes, a été lancé sur la console Wii en 2008. La série se déroule dans une version fictive de Santa Destroy, une ville californienne inspirée de la culture pop et du cinéma américain. Le protagoniste, Travis Touchdown, est un otaku excentrique et un assassin amateur qui, après avoir remporté une épée laser dans une vente aux enchères en ligne, décide de devenir le tueur numéro un au monde. Pour ce faire, il doit affronter et vaincre les assassins les plus redoutables de l’United Assassins Association (UAA). La série No More Heroes a été largement acclamée pour son style unique, son humour noir, et son gameplay innovant. Les combats dynamiques, la direction artistique distinctive et les personnages mémorables ont contribué à créer une base de fans fidèle.

Jeux de la Série