IRVINE, Calif. – 5 juin 2024 – SEGA® est fier d’annoncer qu’avec le DLC SEGA Pass, Super Monkey Ball Banana Rumble va ajouter quatre personnages jouables de l’univers Sonic The Hedgehog™ à son effectif ! Super Monkey Ball Banana Rumble sort exclusivement sur la famille Nintendo Switch le 25 juin 2024.

Préparez-vous à courir, à faire des roulades et des accélérations en rotation : Sonic, Tails, Knuckles et Amy rejoignent AiAi et ses amis dans leur aventure épique ! Les quatre personnages seront jouables dans les modes Aventure et Bataille, chacun disposant de ses propres caractéristiques pour venir à bout des niveaux. De plus, et seulement pour ces quatre personnages, les bananes à ramasser en jeu se transformeront en anneaux dorés pour rendre hommage à la célèbre franchise.

Les fans qui achètent l’Édition Deluxe numérique de Super Monkey Ball Banana Rumble sur le Nintendo eShop, au prix de 69,99 €, recevront l’édition standard du jeu ainsi que le SEGA Pass, qui inclut un total de SIX personnages jouables – Sonic, Tails, Knuckles, Amy, et deux personnages jouables supplémentaires – venant tout droit de célèbres franchises SEGA, accompagnés de 15 objets de personnalisations bonus issus de l’univers de SEGA.

Le SEGA Pass sera également disponible à l’achat séparément pour 24,99 € : celles et ceux qui opteront pour l’Édition Deluxe numérique feront donc des économies ! Tout le contenu sortira dans les mois à venir.