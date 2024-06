La date de sortie de Frogun Encore a été révélée, et elle se profile à l’horizon. Selon l’eShop, il sera prêt le 25 juin 2024 pour 12,99€.

Frogun ENCORE est l’extension et la suite de FROGUN ! Explorez le monde avec votre fidèle Frogun dans cette aventure mignonne et peu complexe !,,Trois années entières se sont écoulées depuis que Renata a vaincu Belzébuth, et ses petites vacances dans la ville de Jake sont écourtées lorsque les mouches-bois attaquent à nouveau ! Il semble que l’un des fidèles disciples de Belzébuth ait mis en place un plan diabolique pour le ramener, et Renata, Jake et le Chapelier devront parcourir le monde entier pour déjouer ses plans.

Rejoignez Renata dans une toute nouvelle aventure de FROGUN dans ce jeu de plateforme 3D classique au rythme effréné ! S’inspirant du gameplay original, FROGUN Encore propose une foule de nouveaux mouvements, comme le double saut, la catapulte à fronde et le saut à la corde ! De plus, découvrez FROGUN en véritable coopération. Demandez à Jake de venir à tout moment pour explorer ensemble les ruines périlleuses ! Alors que Renata (et Jake !) naviguent dans de nouveaux environnements, ramassez des notes et toutes sortes de trésors et récupérez tous les emblèmes de mouches.

Caractéristiques :