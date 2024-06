Comme annoncé cette nuit, le Nintendo Switch Online accueil aujourd’hui les cinq épisodes de la franchise Mega Man sur Game Boy (nommé Mega Man World au Japon). Pour rappel, les Gameboy est disponible pour tous les abonnés du Nintendo Switch Online, comme la NES et la Super NES (au contraire de la GBA, la Mega Drive et la N64 réservées aux abonnés Pack Additionnel).

Sorti en 1991, Mega Man: Dr. Wily’s Revenge est le premier jeu de la célèbre franchise Mega Man à être porté sur la console portable Game Boy de Nintendo. Développé par Capcom, ce jeu combine des éléments de gameplay classiques de Mega Man avec de nouveaux défis adaptés au format portable.

Le joueur incarne Mega Man, un robot androïde créé par le Dr. Light pour protéger le monde des menaces du Dr. Wily, un savant fou ayant pour ambition de dominer la planète avec son armée de robots. Dans cette aventure, le Dr. Wily revient avec un nouveau plan diabolique et des versions améliorées des Robot Masters précédemment vaincus par Mega Man.

Fidèle à ses racines, Mega Man: Dr. Wily’s Revenge est un jeu de plateforme et d’action en 2D, caractérisé par sa difficulté élevée et son gameplay précis. Les joueurs doivent naviguer à travers divers niveaux remplis d’ennemis et d’obstacles, affrontant à la fin de chaque niveau un boss, connu sous le nom de Robot Master. Battre un Robot Master permet à Mega Man de gagner une nouvelle arme spéciale, chacune étant utile contre un autre Robot Master dans un classique système de « pierre-papier-ciseaux ».

Le jeu est divisé en plusieurs niveaux, chacun dirigé par un Robot Master tiré des premiers jeux Mega Man sur NES. Les Robot Masters présents dans Dr. Wily’s Revenge incluent :

Cut Man Ice Man Fire Man Elec Man

Après avoir vaincu ces quatre, le joueur accède à une forteresse finale où de nouveaux défis et une nouvelle confrontation avec le Dr. Wily l’attendent.

Bien que Mega Man: Dr. Wily’s Revenge reprenne des éléments de niveaux et des Robot Masters des jeux précédents sur NES, il introduit également des aspects uniques pour s’adapter à la Game Boy. La résolution plus petite et la palette monochrome de la Game Boy ont exigé des ajustements dans le design des niveaux et des ennemis.

Sorti en 1992, Mega Man II est le deuxième jeu de la célèbre franchise Mega Man à être porté sur la console portable Game Boy de Nintendo. Développé par Capcom, ce jeu continue d’adapter les éléments de gameplay classiques de Mega Man aux capacités de la Game Boy, tout en introduisant de nouveaux défis et personnages.

Dans Mega Man II, le Dr. Wily revient avec un nouveau plan pour conquérir le monde, cette fois en utilisant des robots volés et améliorés de son ennemi, le Dr. Light. Mega Man, le héros androïde, doit une nouvelle fois affronter les créations du Dr. Wily pour sauver la planète de la destruction.

Mega Man II conserve le style de plateforme et d’action en 2D de son prédécesseur. Les joueurs doivent naviguer à travers divers niveaux remplis d’ennemis et d’obstacles, et à la fin de chaque niveau, affronter un boss, connu sous le nom de Robot Master. En battant un Robot Master, Mega Man acquiert une nouvelle arme spéciale. Le jeu met en avant une stratégie basée sur la sélection de l’ordre des niveaux, chaque arme étant particulièrement efficace contre un autre Robot Master.

Le jeu comporte plusieurs niveaux, chacun dirigé par un Robot Master tiré des jeux précédents sur NES, ainsi que des nouveaux. Les Robot Masters présents dans Mega Man II incluent :

Metal Man Air Man Wood Man Crash Man

Après avoir vaincu ces quatre, le joueur doit affronter une nouvelle série de défis et de boss, y compris une nouvelle confrontation avec le Dr. Wily.

Mega Man II introduit des éléments uniques pour s’adapter aux limitations et aux possibilités de la Game Boy. En plus des ajustements graphiques nécessaires pour s’adapter à la résolution plus petite et à la palette monochrome, le jeu propose des niveaux et des ennemis spécifiques à cette version. La musique et les effets sonores ont été soigneusement conçus pour tirer le meilleur parti des capacités audio limitées de la console portable.

Sorti en 1992, Mega Man III est le troisième jeu de la célèbre franchise Mega Man à être adapté pour la console portable Game Boy de Nintendo. Développé par Capcom, ce jeu continue de fidéliser les fans en apportant de nouvelles mécaniques de jeu et des défis adaptés à la Game Boy.

Dans Mega Man III, le Dr. Wily continue ses tentatives pour dominer le monde, cette fois en utilisant une nouvelle série de robots malveillants. Mega Man, le robot androïde héroïque créé par le Dr. Light, doit à nouveau se lever contre cette menace et détruire les créations de Wily pour restaurer la paix.

Comme ses prédécesseurs, Mega Man III est un jeu de plateforme et d’action en 2D. Les joueurs doivent naviguer à travers divers niveaux remplis d’ennemis et d’obstacles, combattant à la fin de chaque niveau un boss, ou Robot Master. En battant un Robot Master, Mega Man acquiert une nouvelle arme spéciale. Le jeu maintient la stratégie classique de choisir l’ordre des niveaux en fonction des armes acquises, chaque arme étant particulièrement efficace contre un autre Robot Master.

Le jeu comporte plusieurs niveaux, chacun dirigé par un Robot Master tiré des précédents jeux Mega Man sur NES, ainsi que des nouveaux. Les Robot Masters présents dans Mega Man III incluent :

Spark Man Snake Man Gemini Man Shadow Man

Après avoir vaincu ces quatre, le joueur doit affronter une nouvelle série de défis et de boss, y compris une confrontation finale avec le Dr. Wily.

Mega Man III introduit des éléments uniques pour s’adapter aux limitations et aux possibilités de la Game Boy. En plus des ajustements graphiques nécessaires pour s’adapter à la résolution plus petite et à la palette monochrome, le jeu propose des niveaux et des ennemis spécifiques à cette version. La musique et les effets sonores ont été soigneusement conçus pour tirer le meilleur parti des capacités audio limitées de la console portable.

Sorti en 1993, Mega Man IV est le quatrième opus de la célèbre franchise Mega Man à être adapté pour la console portable Game Boy de Nintendo. Développé par Capcom, ce jeu continue de captiver les fans avec de nouveaux défis, des mécaniques de jeu améliorées, et des éléments spécifiques à la Game Boy.

Dans Mega Man IV, le Dr. Wily poursuit ses ambitions de domination mondiale en utilisant une nouvelle série de robots pour semer le chaos. Mega Man, le robot androïde héroïque créé par le Dr. Light, doit une fois de plus se dresser contre cette menace et détruire les créations de Wily pour sauver le monde.

Mega Man IV reste fidèle au style de plateforme et d’action en 2D qui a fait le succès de la série. Les joueurs doivent naviguer à travers divers niveaux remplis d’ennemis et d’obstacles, affrontant à la fin de chaque niveau un boss, connu sous le nom de Robot Master. En battant un Robot Master, Mega Man obtient une nouvelle arme spéciale, créant une stratégie autour de la sélection de l’ordre des niveaux en fonction des armes acquises.

Le jeu comporte plusieurs niveaux, chacun dirigé par un Robot Master tiré des précédents jeux Mega Man sur NES. Les Robot Masters présents dans Mega Man IV incluent :

Toad Man Bright Man Pharaoh Man Ring Man

Après avoir vaincu ces quatre, le joueur doit affronter une nouvelle série de défis et de boss, y compris une confrontation finale avec le Dr. Wily.

Mega Man IV introduit des éléments uniques pour s’adapter aux limitations et aux possibilités de la Game Boy. En plus des ajustements graphiques nécessaires pour s’adapter à la résolution plus petite et à la palette monochrome, le jeu propose des niveaux et des ennemis spécifiques à cette version. Le jeu intègre également de nouveaux éléments, comme la boutique de Dr. Light où Mega Man peut acheter des améliorations et des objets utiles. La musique et les effets sonores ont été soigneusement conçus pour tirer le meilleur parti des capacités audio limitées de la console portable.

Sorti en 1994, Mega Man V est le cinquième et dernier opus de la célèbre franchise Mega Man à être adapté pour la console portable Game Boy de Nintendo. Développé par Capcom, ce jeu apporte des innovations significatives et propose une expérience de jeu unique, se distinguant des précédents titres de la série.

Dans Mega Man V, une nouvelle menace extraterrestre apparaît sous la forme des Stardroids, des robots puissants venus de l’espace et dirigés par le mystérieux Terra. Mega Man doit maintenant affronter cette nouvelle menace pour sauver la Terre, tout en découvrant la vérité derrière l’implication du Dr. Wily.

Mega Man V conserve le style de plateforme et d’action en 2D qui a fait la renommée de la série, tout en introduisant des mécaniques nouvelles. Les joueurs doivent naviguer à travers divers niveaux remplis d’ennemis et d’obstacles, affrontant à la fin de chaque niveau un boss, connu sous le nom de Stardroid. En battant un Stardroid, Mega Man obtient une nouvelle arme spéciale, maintenant basée sur des thèmes planétaires et astrologiques.

Le jeu comporte plusieurs niveaux, chacun dirigé par un Stardroid inspiré des planètes du système solaire. Les Stardroids présents dans Mega Man V incluent :

Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto

Après avoir vaincu ces huit Stardroids, le joueur doit affronter une nouvelle série de défis et de boss, y compris une confrontation finale avec Terra et le Dr. Wily.

Mega Man V introduit des éléments uniques qui le distinguent de ses prédécesseurs. Outre les ajustements graphiques et sonores nécessaires pour s’adapter à la Game Boy, le jeu introduit le Mega Arm, une nouvelle arme principale pour Mega Man qui peut être améliorée. De plus, le jeu propose des améliorations pour Rush, le chien robot de Mega Man, qui offre de nouvelles capacités et transformations pour aider le joueur tout au long de l’aventure. La musique et les effets sonores ont été soigneusement conçus pour maximiser l’expérience audio sur la console portable.