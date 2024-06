Paris, le 7 juin 2024 – Meridiem et Microids Distribution France dévoilent une nouvelle bande-annonce pour Neon Blood, offrant aux joueurs un aperçu de la puissante Ruby Emerald et l’univers narratif du jeu. La vidéo présente également la Limited Edition de ce jeu cyberpunk néo-noir, prévue pour le quatrième trimestre 2024. Cette bande-annonce a été dévoilée lors de plusieurs événements en ligne, tels que le Best Indie Games Summer Showcase et le Guerrilla Collective Showcase 2024.

Neon Blood est un RPG/Aventure Graphique cyberpunk néo-noir avec une esthétique 2.5D, combinant des sprites en pixel art 2D avec des environnements modélisés en 3D. Le jeu offre une variété d’énigmes, des combats au tour par tour classiques et des Quick Time Events précis. Neon Blood est développé par ChaoticBrain Studios et publié par Meridiem.

Meridiem se chargera de la conception et de la fabrication de l’édition physique de Neon Blood et MDF de la distribution sur le marché français. Cette édition limitée sera disponible au quatrième trimestre 2024 pour PlayStation 5 et Nintendo Switch et comprendra une boite du jeu à effet métallique, un artbook, un guide de la ville et la bande son en format numérique.

L’histoire de Neon Blood :

Année 2053, après la Troisième Guerre mondiale, l’humanité a été réduite à une seule macropole, Viridis, composée de deux villes, la luxueuse Bright City et la dystopique Blind City. Axel McCoin, détective à Blind City, sera poussé par ses idéaux à se rebeller contre les injustices et les inégalités sociales persistantes. En s’opposant à la séparation sociale entre les deux villes et à l’injustice en général, il deviendra le symbole d’une révolution. Au fil de son aventure, Axel rencontrera de puissants alliés qui l’aideront dans sa quête, ainsi que des ennemis qui tenteront de le stopper. Parmi eux, Ruby Emerald fera tout son possible pour contrecarrer les plans d’Axel.

Caractéristiques du jeu :

Neon Blood propose une histoire riche et profonde avec une thématique cyberpunk, servant de fil conducteur pour raconter l’aventure d’Axel. Celle-ci sera marquée par les relations qu’il nouera au fil de son périple, révélant au joueur les différentes réalités des deux villes.

Grâce aux compétences d'investigation du détective Axel McCoin, vous découvrirez les secrets de Viridis dans une révolution qui ébranlera les fondements de la société.

L’édition limitée de Neon Blood sera disponible pour PlayStation 5 et Nintendo Switch dès le 4ème trismestre 2024.