Paris, le 7 juin 2024 – Aujourd’hui, Square Enix Collective® et FuturLab® ont annoncé l’arrivée de leur pack spécial Aventures d’Alice pour POWERWASH SIMULATOR®. Les joueuses et les joueurs pourront sauter dans le terrier du lapin blanc cet été lors de la sortie du pack spécial Aventures d’Alice sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™) et Meta Quest 2/3/Pro.

Ce pack spécial plein de fantaisie capture l’essence d’Alice au Pays des merveilles à travers ses décors emblématiques et ses designs délirants. Les joueuses et les joueurs se laisseront émerveiller par les magnifiques environnements, les couleurs vives et les looks originaux de chaque niveau. Le pack spécial inclut cinq niveaux extravagants et bigarrés, de nouvelles apparences de nettoyeur et de personnage sur le thème d’Alice au Pays des merveilles, et plus encore. Les cartes incluses dans ce pack délirant sont les suivantes :

Le Hall d’entrée du Pays des Merveilles

L’habitation du Lapin Blanc

Le Champignon de la Chenille

Un Thé chez les Fous

La Cour de la Reine de cœur

Le pack spécial Aventures d’Alice sera bientôt en vente sur PC (STEAM et Windows) Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, PlayStation®4 (PS4®), PlayStation®5 (PS5®) et Meta Quest 2/3/Pro.

POWERWASH SIMULATOR propose aux joueuses et aux joueurs d’éliminer leurs soucis grâce aux sons apaisants de l’eau sous haute pression. Ils peuvent monter leur propre entreprise de nettoyage à haute pression et éliminer toute la crasse qu’ils pourront trouver. Grâce à son approche originale de la simulation, POWERWASH SIMULATOR se concentre sur la détente et l’évasion.