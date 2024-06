Attention, de très belles promotions en vue cette semaine sur l’eShop. Notre sélection ne surprendra pas les amateurs de jeux indépendants : nous avons pioché dans le très haut du panier pour cette vingt-troisième semaine des promotions de l’eShop de la Nintendo Switch. En espérant que vous trouviez votre bonheur !

Hollow Knight

7,49€ au lieu de 14,99€

Doit-on encore présenter Hollow Knight ? Cette pépite acclamée est actuellement en promotion sur l’eShop à 7,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 19 juin !

Hollow Knight est un must have. Il n’y a pas vraiment d’autres mots pour décrire ce jeu. Avec une difficulté intéressante, une patte graphique sublime et un gameplay vraiment bien pensé, Hollow Knight fait partie des expériences qui marquent durablement le joueur. Ce n’est pas pour rien que sa suite, Hollow Knight: Silksong, est un des jeux vidéo les plus attendus de ces dernières années. Notre testeur avait mis à Hollow Knight l’excellente note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Kloana Phantasy Reverie Series

9,99€ au lieu de 49,99€

Grosse promotion en vue ! Kloana Phantasy Reverie Series est actuellement sur l’eShop au prix de 9,99€ au lieu de 49,99€ ! La remise est valable jusqu’au 23 juin.

Kloana Phantasy Reverie Series est le remake de deux jeux sortis à l’époque sur PlayStation (1 et 2). Véritables bijoux du platformer, ces remakes de qualité nous présentent deux jeux avec un excellent gameplay, une bande-son que notre testeur a qualifié d' »incroyables » et de magnifiques graphismes. Pour dix euros, c’est vraiment une belle affaire si vous aimez le rétro. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Pentiment

11,99€ au lieu de 19,99€

Première grosse baisse de prix pour cette pépite sortie au mois de février sur notre console ! Pentiment est disponible sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 23 juin.

9,3. Oui, 9,3, c’est la note que notre testeur a laissé pour Pentiment. C’est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde tant il est verbeux. Mais quelle aventure narrative ! Pentiment nous place en 1518, dans cette période trouble, à cheval entre le Moyen Âge et la Renaissance, où nous suivons un maître artisan qui se retrouve mêlé à des affaires de meurtre… Notre testeur avait donc mis à ce jeu la note exceptionnelle de 9,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Silence

1,99€ au lieu de 19,99€

Vous n’avez pas beaucoup d’argent et vous cherchez un bon jeu à moins de deux euros ? Profitez Silence est sur l’eShop à seulement 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 30 juin.

Silence est un point’n’click à destination des plus petits (à partir de dix ans) et les plus grands. Proposant des énigmes simples mais logiques, le jeu possède aussi une très belle patte graphique et une bande-son de très grande qualité. Si nous ajoutons à ça que pour deux euros vous aurez un jeu qui vous suivra pendant (minimum) six heures, il ne faut pas hésiter. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Celeste

4,99€ au lieu de 19,99€

Nous concluons avec cette magnifique pépite : Celeste est actuellement sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ ! La promotion est disponible jusqu’au 10 juin, donc dépêchez-vous !

Nous n’avons pas de test sur le site pour Celeste, mais bon… Comment ne pas recommander cette pépite qui a d’ailleurs obtenu le prix du meilleur jeu indépendant aux Game Awards 2018 ? Celeste est un platformer inouabliable à la fois difficile et doux, avec une magnifique direction artistique. Nous vous conseillons d’aller regarder des vidéos de gameplay sur Internet pour être convaincu de la qualité du jeu.