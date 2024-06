Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 27 mai au 2 juin 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Semaine de clame qui fêtes les 33 millions de Nintendo Switch vendues au Japon, un chiffre historique jamais atteint.

Top Jeux

02./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.233 / 5.854.621 (+3%)

03./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.730 / 7.782.759 (+13%)

04./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.012 / 5.517.834 (+4%)

05./06. [PS5] Stellar Blade <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2024.04.26} (¥8.164) – 3.958 / 99.380 (-8%)

06./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 3.846 / 3.534.625 (-8%)

07./00. [NSW] Tokyo Psychodemic <ADV> (Gravity Game Arise) {2024.05.30} (¥5.400) – 3.768 / NEW

08./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 3.334 / 3.578.646 (-35%)

09./09. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 3.323 / 1.863.041 (-11%)

10./10. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 3.277 / 4.308.115 (-12%)

Top hardware