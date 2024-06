Le Devolver Direct de cette année a été marqué par l’annonce de nouveaux jeux, comme Possessor(s) du studio indépendant Heart Machine (Hyper Light Drifter) et Tenjutsu du développeur solo de Deepnight Games, le designer de Dead Cells Sébastien Benard. Mais l’événement a également été l’occasion pour l’éditeur préféré de ton éditeur préféré de dévoiler des dates de sorties pour Anger Foot (Free Lives) et The Crush House (Nerial), ainsi que de nouveaux DLC pour Cult of the Lamb (Massive Monster) et The Talos Principle 2 (Croteam). Sans oublier le premier trailer de Gameplay du très poétique Neva présenté lors du Summer Game Fest.

Possessor(s) – Annoncé sur PC & Consoles – 2025

Possessor(s) est un jeu d’action rythmé en scrolling latéral dont les combats s’inspirent des platform fighters. Narrée par des personnages éminemment dangereux, son histoire vous propulse dans un monde complexe interconnecté où l’exploration est reine.

Incarnez Luca, l’hôte, ainsi que Rehm, son homologue guère coopératif, dans leur exploration d’une cité en quarantaine, dévastée et inondée par une catastrophe interdimensionnelle. Leur seule manière de survivre est d’apprendre à coexister.

Découvrez la bande d’annonce officielle de Possessor(s)

Tenjutsu – Annoncé sur PC & Consoles

Tenjutsu vous met dans la peau d’une yakuza rénégate déterminée à tenir tête à ses anciens partenaires de crime. Son objectif ? Libérer la ville de Secret Garden City de leur emprise.

Quatre puissants syndicats du crime contrôlent la ville d’une main de fer. Pour les vaincre, il vous faudra maîtriser le système de combat brutal mais aussi développer vos possibilités en matière d’armes, d’améliorations et de techniques d’arts martiaux : seul un immense déferlement de violence parfaitement maîtrisée libérera la cité des agissements de cette perfide engeance.

À mesure que vos poings mettent un terme, dans l’ordre qui vous convient, aux agissements sinistres de ces diverses organisations criminelles, la ville renaît peu à peu.

Les ruelles déliquescentes reprendront progressivement leur vie et leurs couleurs originelles, vous invitant à dépenser vos ressources précieusement accumulées dans leurs boutiques et restaurants. Indispensable pour bien se préparer avant une nouvelle virée dans les bas-fonds de la ville.

Façonnez les lieux en fonction de votre style de jeu en débloquant de nouvelles armes, mais également de nouvelles techniques et zones à explorer. Ne prenez pas trop votre temps : plus votre préparation est longue, plus vos ennemis seront puissants.

Découvrez la bande d’annonce officielle de Tenjutsu

Neva – Annoncé sur PC & Consoles – 2024

Neva traite du lien puissant qui unit une jeune femme et un magnifique loup, dans un monde en pleine décrépitude. Suite à une rencontre traumatisante avec les forces des ténèbres, Alba se voit liée à un louveteau espiègle et curieux. Ensemble, ils vont vivre une aventure pleine de dangers, de rencontres et de défis. Avec le temps, l’animal va grandir et gagner en maturité. Au fil de leur exploration de cet univers damné, presque éteint, leur relation va également évoluer.

Découvrez la bande d’annonce officielle de Neva

Anger Foot – 11 juillet 2024 – PC

Développé par les pieds nickelés de Free Lives (Broforce, Gorn, Terra Nil) et édité par les va-nu-pieds de Devolver Digital, Anger Foot est un défouloir vif comme l’éclair où l’on met son pied où l’on veut, et c’est souvent dans les portes et les gueules. Découvrez ce chaos ludique débridé à sa sortie sur PC le 11 juillet prochain.

First-person kicker implacable doublé d’un défouloir halluciné en pleine montée de caféine, Anger Foot vous bazarde dans le monde chtarbé de Shit City où un tas de gangsters monstrueux n’attendent qu’une chose : recevoir un bon coup de pied au cul.

Envoyez les pieds les plus meurtriers de la galaxie dans la face d’une grande variété d’ennemis anthropomorphes hauts en couleur afin de nettoyer les bidonvilles, égouts et gratte-ciels qui regorgent d’armes à récupérer, de nouvelles baskets à débloquer et de pouvoirs à améliorer de manière parfaitement absurde, donc merveilleuse.

Grâce à votre recours démesuré à la force brute, vous ne laisserez qu’un gigantesque fatras de portes défoncées, d’os brisés et de boissons énergisantes écrabouillées derrière vous. Atteindre la sortie en vie est à ce prix.

Shit City est une maladie, et votre panard en est le remède. Trouvez chaussure à votre pied parmi les sneakers les plus rutilantes à votre disposition pour nettoyer tous les quartiers insalubres de cette ville dérangée. Plutôt apôtre du style, de la vitesse ou de la puissance ? Débusquez tout un tas de secrets et bonus qui encouragent la rejouabilité : apprenez à aborder la destruction d’espace de manière créative, ridicule et dévastatrice.

Faites le point avec vos orteils et soyez vif de la gâchette : il vous faudra vous surpasser pour venir à bout et percer l’ensemble des mystères d’Anger Foot.

Découvrez la bande d’annonce officielle d’Anger Foot

The Crush House – 9 août 2024 – PC

The Crush House fera ses grands débuts sur PC le 9 août prochain. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas attendre pour créer l’émission de téléréalité du futur : une démo jouable est disponible dès maintenant sur Steam !

Créé par le studio britannique Nerial (Reigns), The Crush House est LE programme de téléréalité dont tout le monde parle en 1999. Et sa nouvelle productrice, c’est vous ! Trimballez votre caméra aux quatre coins du manoir emblématique de l’émission et faites en sorte de scotcher les téléspectateurs à leur poste en capturant tout le drame, la romance et la tension qui se dégagent de chaque interaction. Échouez à divertir les masses et le couperet ultime tombera rapidement : pire que la mort, c’est l’annulation pure et simple de l’émission qui vous pend au nez !

Choisissez parmi douze personnalités excentriques et trouvez les quatre pépites qui créeront la matière de chacune des saisons de votre émission. Mélangez ces personnalités conflictuelles ou complémentaires et ne manquez pas une miette des tensions et étincelles qui rythment le quotidien du manoir. Braquez votre caméra sur les événements les plus croustillants pour que vos chiffres d’audience s’envolent !

Tout être normalement constitué équipé d’un téléviseur regarde The Crush House. Avec des dizaines de personas bigarrés à divertir, il vous faudra mettre en place une stratégie précise pour ne laisser personne sur le carreau. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, tout le temps, mais vous vous devez d’essayer !

Mais The Crush House cache également un sinistre mystère qu’il vous faudra résoudre. La nuit, quand les caméras ne tournent plus, Jae peut explorer le manoir et discuter avec les participants pour comprendre ce qui se trame vraiment dans ce lieu maudit.

Découvrez la bande d’annonce officielle de The Crush House

Cult of the Lamb: Unholy Alliance – 12 août 2024 – PC, PS5, PS4, Xbox Series S|X et Switch

La nouvelle mise à jour gratuite Unholy Alliance pour le hit ésotérique Cult of the Lamb introduit un tout nouveau personnage jouable : la Chèvre ! Invoqué par le sang et né dans la corruption, cet étrange compagnon de route peut rejoindre l’Agneau en coopération locale. Il sera donc possible d’arpenter les donjons, de bastonner les hérétiques et de construire son culte à plusieurs à partir du 12 août prochain !

L’ensemble de la campagne de Cult of the Lamb sera jouable en coopération locale. Profitez de versions spéciales 2 joueurs pour les mini-jeux existants, comme la pêche et les osselets, et choisissez parmi une sélection d’armes, de cartes de tarot, de malédictions et de reliques corrompues à mesure que progressent vos croisades coopératives.

L’Agneau et la Chèvre peuvent échanger leurs armes, infliger des dégâts supplémentaires quand ils combattent dos à dos et même donner un coup critique lorsque leurs attaques sont synchronisées. Pour celles et ceux qui préfèrent rester solo dans leur coin, il sera possible de profiter de divers pouvoirs inédits.

Outre la possibilité de jouer à deux en coopération, l’extension Unholy Alliance ajoute plusieurs cartes de tarot, reliques, bâtiments, toison, traits de caractères et quêtes, en plus de nouveaux secrets à découvrir !

Découvrez la bande d’annonce officielle de Cult of the Lamb: Unholy Alliance

The Talos Principle 2: Road to Elysium – 14 juin 2024 – PC, PS5 et Xbox Series X|S

L’histoire remarquable (et remarquée !) du puzzle game existentialiste de Croteam et Devolver Digital, The Talos Principle 2, est loin d’être terminée.

En plus de vous permettre de retrouver vos personnages préférés de l’aventure originelle, ce triptyque mettra encore vos cellules grises à l’épreuve à travers une série de nouvelles histoires passionnantes.

Road to Elysium suit les événements de The Talos Principle 2 en vous offrant de nouvelles perspectives sur les moments marquants de l’épopée de 1K, qui devra faire face à des puzzles inédits faisant appel à des systèmes déjà connus, mais également à de nouvelles mécaniques aussi ingénieuses qu’exigeantes.

Cette extension est constituée de trois chapitres, qui offrent chacun un visuel et une atmosphère propres.

Orpheus Ascending

Explorez la philosophie de l’amour, de la mort et de la résurrection en suivant l’histoire d’Hypatia et Sarabhai. Incarnez 1K et naviguez dans l’esprit de Sarabhai pour retrouver les fragments de sa personnalité. Dans ce somptueux environnement inspiré de l’Égypte antique, ce chapitre vous demande de résoudre, de manière non conventionnelle, une série de puzzles complexes avec des lasers.

Isle of the Blessed

Traînez avec Yaqut et Miranda tandis qu’ils rejoignent Cornelius et Athena sur une époustouflante île caribéenne. Relevez de nombreux défis inédits en utilisant des outils familiers, tandis que votre objectif final est l’Hexaèdre, un grand ensemble de puzzles continus situé dans une tour mystérieuse.

Into the Abyss

Revivez l’un des moments les plus intenses de The Talos Principle 2 et découvrez ce qui est arrivé à Byron lorsqu’il est resté coincé dans la Megastructure. Sur une série d’îles flottantes, ce chapitre vous balance dans un trip hallucinatoire à travers un monde éthéré bourré d’énigmes toutes plus difficiles les unes que les autres. Un chapitre qui fera, à n’en pas douter, tourner la tête des joueurs et des joueuses les plus expérimentés.