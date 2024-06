Depuis son lancement, Hogwarts Legacy s’est vendu à 24 millions d’exemplaires à travers le monde, toutes plateformes confondues. Le jeu continue de dominer les classements dans toutes les régions, confirmant ainsi son succès durable. Toutefois, les ventes pourraient connaître un essor avec la sortie d’une version remaniée.

Des sources internes indiquent qu’une version Director’s Cut de Hogwarts Legacy est en préparation. Pour l’instant, nous n’avons aucune information précise sur le contenu de cette réédition. On peut cependant s’attendre à ce qu’elle inclue la récente mise à jour estivale ainsi que d’autres contenus supplémentaires.

Bien que cela reste au stade de la spéculation, nous restons attentifs à toute confirmation officielle. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous aurons plus de détails. En attendant, vous pouvez déjà vous procurer la version standard de L’héritage de Poudlard sur Nintendo Switch, en versions numérique et physique.

Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard

Hogwarts Legacy est un jeu vidéo de rôle et d’action-aventure développé par Avalanche Software et publié par Warner Bros. Interactive Entertainment sous le label Portkey Games. Il est basé sur l’univers de la célèbre série de livres et films Harry Potter, créée par J.K. Rowling.

Le jeu se déroule dans les années 1800, bien avant les événements des livres et films Harry Potter. Les joueurs incarnent un étudiant ou une étudiante qui rejoint l’école de sorcellerie de Poudlard en cinquième année, après avoir découvert qu’il ou elle possède la rare capacité de manipuler une magie ancienne et puissante. Le joueur devra percer les mystères de cette magie ancienne tout en naviguant à travers les défis et aventures de la vie scolaire à Poudlard.

Gameplay

Exploration : Les joueurs peuvent explorer une version richement détaillée de Poudlard, ainsi que ses environs, tels que Pré-au-Lard, la Forêt interdite et d’autres lieux inédits.

Le jeu offre une grande liberté d’exploration, permettant de découvrir des secrets, résoudre des énigmes et accomplir des quêtes secondaires. Personnalisation : Les joueurs peuvent créer et personnaliser leur propre sorcier ou sorcière, choisissant leur apparence, maison (Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard), compétences magiques et bien plus. Combat et Magie : Le système de combat est dynamique, permettant d’utiliser divers sorts, potions et capacités spéciales pour affronter les ennemis, qu’il s’agisse de créatures magiques ou de sorciers mal intentionnés.

Les joueurs peuvent apprendre et maîtriser des sorts, améliorer leurs compétences et créer des potions. Progression et Compétences : En accomplissant des quêtes et en gagnant de l’expérience, les joueurs peuvent développer et améliorer les compétences de leur personnage.

Un système d’arbre de compétences permet de personnaliser les capacités du personnage en fonction de son style de jeu. Interaction et Quêtes : Les joueurs interagissent avec divers personnages de l’univers Harry Potter, certains familiers et d’autres entièrement nouveaux.

Les quêtes principales et secondaires enrichissent l’histoire et offrent des défis variés.

Développement et Réception