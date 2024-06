Aujourd’hui, le développeur Silver Lining Studio et l’éditeur PLAYISM ont dévoilé la date de sortie du 23 juillet 2024 de leur jeu de puzzle narratif The Star Named EOS dans une nouvelle bande-annonce de gameplay diffusée en direct lors du Wholesome Direct Showcase, présenté par Wholesome Games. La bande-annonce de ce jeu indépendant narratif à la première personne, dessiné à la main, présente la chanson thème originale du jeu : « Sunset to Sunrise », interprétée par aDAN et composée et arrangée par Bo-Xun Lin. Les développeurs ont également annoncé que des réductions de 10 % sur les précommandes de The Star Named EOS sont désormais ouvertes sur Nintendo Switch (sauf Nintendo of Europe, qui ouvrira le 4 juillet 2024), Xbox Series X|S, GOG, Humble Store, Sonkwo et Heybox ; le jeu sera lancé sur ces plateformes en juillet prochain aux côtés de PlayStation®5, Steam et Epic Games Store au prix de 14,99 USD.

Suite du jeu indépendant à succès Behind the Frame de Silver Lining Studio, The Star Named EOS est un jeu de réflexion centré sur l’amour de la photographie et la quête de la mémoire. Enfant, Dei recevait régulièrement des lettres de sa mère en voyage, accompagnées d’un cliché mémorable de l’endroit qu’elle visitait. Mais un jour, Dei remarque quelque chose de particulier sur l’une des photographies qu’elle a laissées derrière elle, ce qui met à l’épreuve toutes ses convictions. Guidé par la voix de sa mère au plus profond de lui-même, il est temps pour Dei de partir à la découverte de la vérité sur sa famille et d’affronter les échos du passé.

The Star Named EOS présente également plusieurs performances vocales : le doublage japonais est assuré par Aoi Yūki, connue pour son travail dans Persona 5 et Genshin Impact, tandis que le doublage anglais est assuré par Suzie Yeung, qui a également joué l’espiègle Yuffie Kisaragi dans Final Fantasy VII Remake et FFVII Rebirth. Le doublage chinois est assuré par Shandy Ma, une actrice accomplie qui est apparue dans plus de 20 000 publicités et programmes télévisés.

Plongez dans un monde unique, dessiné à la main, et capturez les moments fugaces qui façonnent une vie. Recréez de vieilles photos et découvrez la vérité longtemps perdue d’un mystère familial, tandis que des souvenirs fragmentés vous aideront à découvrir un amour qui n’a pas été réalisé. Grâce à un mélange satisfaisant de style artistique éblouissant et évocateur et de mécanismes de jeu de puzzle axés sur la narration, The Star Named EOS vous emmènera dans un voyage hypnotique et inspiré de réminiscence et d’identité.

La pré-commande de 10% de réduction pour The Star Named EOS restera ouverte jusqu’à sa date de sortie, le 23 juillet 2024, date à laquelle le jeu sera lancé sur toutes les consoles majeures et les vitrines PC. Une démo Steam est actuellement disponible dans le monde entier, avec les voix exquises de Yūki, Yeung et Ma.