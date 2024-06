Echo Generation : Midnight Edition, un remaster de l’aventure nostalgique au tour par tour primée de Cococucumber, suit l’enquête sur Nintendo Switch et PC via Steam le mercredi 19 juin.

Unissez les jeunes de Maple Town pour résoudre un mystère surnaturel ! Suivez Dylan et sa bande dans les rues de leur banlieue nostalgique à la recherche d’indices. Recrutez des amis humains et à fourrure dans l’équipe, recherchez des preuves et parlez avec les adultes inconscients de la ville. Participez à des combats au tour par tour contre des squelettes réanimés, des loups-garous, des camions monstres et bien d’autres encore pour révéler les sombres secrets de ce monde d’art voxel. La révélation de la nouvelle console et la date de sortie d’Echo Generation : Midnight Edition inciteraient-ils votre public à mener sa propre enquête ?