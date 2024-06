La gamme de jeux EGGCONSOLE continues à grandir sur Nintendo Switch pour le bonheur des fans de RPG des temps anciens. Encore une fois, c’est un jeu NIHON FALCOM.

Action-RPG en vue latérale publié par NIHON FALCOM en 1987. C’est le 5ème épisode de la série Dragon Slayer. Formez une équipe comprenant jusqu’à 4 personnages parmi les 4 classes guerrier, mage, nain, elfe, utilisez des armes et 120 sorts, vivez l’aventure à travers 15 scénarios. Chaque scénario suit le standard du RPG comme la chasse au trésor à base d’extermination de monstres et d’exploration de donjons. Il ne s’agit pas juste de suivre une seule grande histoire mais de profiter du plaisir de vivre des histoires individuelles.

EGGCONSOLE SORCERIAN PC-8801mkIISR sera disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch le 13 juin prochain pour 5,59 €. Attention cependant, la partie principale du jeu et la galerie (Gallery) sont celles de la version japonaise. Les menus et le manuel de jeu (How to play) sont en anglais. De plus, la fonction « utilitaires » n’est pas accessible et le jeu ne contient pas de mode « sélection de scène ».

Sorcerian est un jeu vidéo de rôle et d’action développé par Nihon Falcom. Sorti initialement pour la plateforme PC-8801mkIISR en 1987, il s’agit du cinquième épisode de la série Dragon Slayer. Sorcerian se distingue par son gameplay unique, combinant des éléments de RPG, d’action et de résolution de puzzles.

Sorcerian se déroule dans un monde fantastique où les joueurs forment une équipe de quatre aventuriers pour accomplir diverses quêtes et missions. Le jeu est structuré en scénarios indépendants, chacun ayant ses propres objectifs, ennemis et défis. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété de classes et races pour leurs personnages, influençant leurs compétences et capacités. Pour l’époque, Sorcerian offre des graphismes détaillés et colorés sur la plateforme PC-8801mkIISR, avec des environnements variés et des animations fluides pour les personnages et les ennemis. a bande-son est composée par Yuzo Koshiro et Mieko Ishikawa, offrant une musique mémorable et immersive qui contribue grandement à l’atmosphère du jeu.

En plus de la version originale pour PC-8801mkIISR, Sorcerian a été porté sur plusieurs autres plateformes, dont le MSX, le PC-98, le X68000, et plus tard sur des consoles comme la Sega Mega Drive et la Dreamcast. Des versions améliorées et des remakes ont également été réalisés, intégrant des graphismes et des fonctionnalités mis à jour.

Gameplay

Création de Personnages : Les joueurs peuvent créer jusqu’à dix personnages, en choisissant parmi plusieurs races (humain, elfe, nain, etc.) et classes (guerrier, sorcier, voleur, etc.).

Chaque personnage a ses propres attributs, compétences et équipements. Équipe de Quatre : Les joueurs forment une équipe de quatre personnages pour partir à l’aventure.

L’équilibre de l’équipe est crucial pour réussir les quêtes, nécessitant une combinaison de combattants, de lanceurs de sorts et de spécialistes. Quêtes et Scénarios : Sorcerian propose une série de scénarios indépendants, chacun avec ses propres objectifs, puzzles et ennemis.

Les quêtes varient en difficulté et complexité, allant de la simple extermination de monstres à la résolution de mystères plus complexes. Exploration et Combat : Le jeu se déroule en vue latérale, où les joueurs explorent des donjons, des forêts, des villes et d’autres environnements.

Le combat se déroule en temps réel, avec les joueurs contrôlant un personnage à la fois tandis que les autres sont gérés par l’IA.

Les compétences et la magie jouent un rôle important dans les combats, nécessitant une gestion stratégique des ressources. Évolution et Progression : Les personnages gagnent des points d’expérience et montent en niveau en accomplissant des quêtes et en battant des ennemis.

L’équipement et les objets magiques peuvent être trouvés ou achetés pour améliorer les capacités des personnages. Système de Temps : Sorcerian inclut un système de temps où les personnages vieillissent au fil des aventures.

Les personnages peuvent se marier, avoir des enfants, et finalement prendre leur retraite, introduisant un aspect de gestion générationnelle.

Sorcerian est structuré de manière unique, se composant de plusieurs scénarios indépendants plutôt qu’une seule histoire continue. Chaque scénario offre sa propre trame narrative et ensemble, ils forment une collection d’aventures dans le monde fantastique de Sorcerian. Voici un aperçu détaillé et spoilé de certains des scénarios emblématiques de Sorcerian :

Scénarios et Histoires Complètes

1. La Tour du Dragon

Synopsis : Un dragon maléfique s’est installé au sommet d’une tour, terrorisant les habitants des environs. Les joueurs doivent escalader la tour, vaincre le dragon et récupérer un trésor légendaire.

: En explorant la tour, les joueurs rencontrent divers monstres et pièges. Au sommet, ils affrontent le dragon dans une bataille difficile. Fin : Après avoir vaincu le dragon, les joueurs découvrent un trésor immense et ramènent la paix dans la région.

2. Le Monstre de la Forêt

Synopsis : Une créature mystérieuse attaque les voyageurs dans une forêt enchantée. Les joueurs sont chargés de découvrir la source de ces attaques et d’éliminer la menace.

: Les joueurs traversent la forêt, combattant des créatures magiques et résolvant des énigmes naturelles. Ils découvrent que le monstre est en réalité un esprit de la forêt en colère. Fin : En apaisant l’esprit par un rituel ou en le vainquant au combat, les joueurs libèrent la forêt de sa malédiction.

3. La Cité Perdue

Synopsis : Les ruines d’une ancienne cité ont été découvertes, regorgeant de trésors et de pièges mortels. Les joueurs doivent explorer la cité, déjouer ses pièges et récupérer les artefacts anciens.

: À travers des labyrinthes et des chambres secrètes, les joueurs rencontrent des gardiens mécaniques et des puzzles complexes. Ils découvrent des indices sur la civilisation perdue. Fin : En récupérant les artefacts et en déjouant le piège final de la cité, les joueurs ramènent des trésors et des connaissances inestimables.

4. La Reine Déchue

Synopsis : Une reine déchue, autrefois bienveillante, a été corrompue par une force obscure et a pris le contrôle d’un château. Les joueurs doivent pénétrer dans le château, affronter ses serviteurs et libérer la reine de sa corruption.

: Le château est rempli de chevaliers noirs, de pièges magiques et de pièces maudites. Les joueurs découvrent la source de la corruption : un artefact maléfique. Fin : En détruisant l’artefact et en affrontant la reine corrompue, les joueurs la libèrent de son emprise maléfique. La reine reconnaissante restaure l’ordre dans son royaume.

5. Le Labyrinthe du Minotaure

Synopsis : Un minotaure légendaire a terrorisé un village voisin, capturant des villageois et les emprisonnant dans son labyrinthe. Les joueurs doivent entrer dans le labyrinthe, sauver les captifs et vaincre le minotaure.

: Le labyrinthe est complexe, avec des passages secrets et des énigmes à résoudre. Les joueurs doivent naviguer à travers les couloirs et éviter les embuscades du minotaure. Fin : En affrontant le minotaure dans une bataille épique, les joueurs libèrent les villageois et sont célébrés comme des héros.

6. La Quête de l’Immortalité