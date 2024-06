Vivez une aventure en bord de mer inoubliable et pleine de mystères avec On Your Tail™, une simulation de vie narrative dans laquelle vous pourrez vous détendre tout en menant l’enquête, et où vous devrez jouer cartes sur table.

On Your Tail™ raconte les aventures de l’intrépide Diana, qui souhaite passer des vacances d’été parfaites dans le charmant village en bord de mer de Borgo Marina. Pour une curieuse comme elle, cela signifie trois choses : explorer la zone et faire la connaissance de ses habitants excentriques, se détendre en profitant des activités uniques de la région, et percer les mystères locaux les plus fascinants.

On Your Tail sortira sur la Nintendo Switch dans le courant de l’année. Avant cette sortie, une nouvelle bande-annonce a été partagée pour le jeu lors du Wholesome Games Showcase d’aujourd’hui. De plus, une démo a été publiée sur Steam et sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Visitez un village isolé

Explorez un magnifique village italien en bord de mer, créé avec amour par l’équipe de développement Memorable Games, située en Italie, et aidez la détective en herbe Diana à passer un été palpitant dans ce jeu d’aventure narratif en 3D à la troisième personne.

Démêlez une toile de mystères

Découvrez les petits et grands secrets qui se cachent derrière l’apparence idyllique de Borgo Marina. Fouillez les rues et les boutiques, et rassemblez des indices sur les personnages, les lieux et les événements afin de démasquer le voleur qui menace le village autrefois tranquille.

Tirez vos propres conclusions

Faites appel à vos compétences d’enquête, d’interrogatoire et de déduction pour découvrir la vérité via un jeu de cartes stratégique et passionnant.

Évadez-vous

Préparez de délicieuses recettes locales ou essayez-vous à la pêche (et profitez-en pour vous faire un peu d’argent de poche). Allez faire un tour à la plage, jouez à la salle d’arcade, ou passez la nuit à admirer le ciel étoilé. Borgo Marina est un lieu de détente où vous êtes libre de passer l’été comme vous le souhaitez.