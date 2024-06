L’éditeur Knights Peak et le développeur VEA GAMES ont annoncé Nikoderiko : The Magical World, un jeu de plateforme à défilement latéral, prévu pour sortir sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Partez à l’aventure avec Niko et Luna dans Nikoderiko : The Magical World, une vibrante odyssée de plateforme. Après avoir découvert une ancienne relique sur une île magique, l’infâme Grimbald de la Cobring Gems Company la vole. Pour sauver l’île et ses tribus, Niko et Luna doivent traverser sept mondes uniques, aidés par leurs amis animaux, et vaincre l’armée Cobring. Avec son design familial, son mode coopératif sur canapé et une bande-son composée par David Wise, Nikoderiko : The Magical World promet une aventure magique et mystérieuse pour tous les âges.