Développé par DevilishGames en collaboration avec Famosa, Epic Battles of Bugs sera disponible sur Nintendo Switch au troisième trimestre 2024.

Plongez dans les batailles épiques d' »Insectum » et libérez la puissance de vos insectes monstrueux. Affrontez vos rivaux sur le champ de bataille en utilisant stratégiquement des cartes pour défendre vos nids et conquérir ceux de vos adversaires à travers 60 niveaux difficiles. Les différents champs de bataille sont remplis de dangers, des plantes carnivores aux volcans en flammes, qui nécessiteront des stratégies uniques.

—

Volgarr the Viking II arrivera sur Nintendo Switch d’ici peu, le 6 aout prochain sur l’eShop !

Plus de dix ans après les débuts chaotiques mais passionnants de Volgarr le Viking, l’histoire de ce roi barbare se poursuit sous une nouvelle forme sans concessions.

Volgarr the Viking II est un jeu de plateforme/action intense en 2D dans lequel la précision est primordiale et le moindre faux pas peut vous précipiter vers une mort certaine. Les joueurs familiers avec le jeu d’origine retrouveront leurs marques avec ce voyage sans répit, malgré l’addition de nouveaux bonus, de nouvelles formes de magie, de nouveaux ennemis, et une bande-son entraînante.

Tandis que cette suite offre le même niveau de difficulté sans pitié des jeux d’arcade des années 1980, Volgarr the Viking II propose aussi (heureusement, quoique légèrement à contrecœur) des options modernes telles que les points de contrôle, les sauvegardes, et le mode Mort-vivant. C’est vous qui décidez du niveau de punition que vous subirez, mais au moins tout le monde peut devenir un Viking !

Grâce à ses nouveaux mondes plus vastes inspirés de la mythologie nordique, ses fins multiples, et une pléthore de boss impitoyables, Volgarr the Viking II développe et améliore tous les aspects de l’original. Dégainez votre épée, enfilez votre casque et frayez-vous un chemin à travers cette aventure viking frénétique !

—

JanduSoft a annoncé Farlands, et il arrive sur Switch. Nous le verrons donc sur la plateforme de Nintendo en 2025. Farlands propose un mélange d’éléments de simulation et de gestion. Après avoir acheté une planète à bas prix, vous chercherez à la restaurer. Vous pourrez également explorer le système solaire et bien plus encore.

—

SacriFire est un jeu Kickstarter de 2022 prévu pour la Switch, mais la version PC est la première. Alors que cette version se prépare à l’accès anticipé, nous avons un nouvel aperçu de l’évolution du jeu dans une nouvelle bande-annonce. Découvrez le nouveau gameplay dans la vidéo ci-dessus.

—

Le développeur Mad Mimic lance Mark of the Deep sur Nintendo Switch en 2024.

Mark of the Deep est une aventure épique sur le thème des pirates, dotée d’une narration captivante et d’un mélange palpitant d’éléments de Metroidvania et de Souls-Like. Lancez-vous dans ce périple, explorez les mystères d’une île maudite et retrouvez votre équipage de pirates disparu ! Mark of the Deep est une aventure épique sur le thème des pirates, dotée d’une narration captivante et d’un mélange palpitant d’éléments de Metroidvania et de Souls-Like. Lancez-vous dans ce périple, explorez les mystères d’une île maudite et retrouvez votre équipage de pirates disparu !

Un navire de pirates s’est échoué sur une île mystique et maudite, jusqu’alors connue uniquement par des mythes et des récits. Dans cet environnement diversifié et hostile, Marcus « Rookie » Ramsey doit affronter une grande variété de dangers pour retrouver son équipage disparu. Cependant, en explorant les biomes étranges et en combattant des monstres abyssaux, il découvrira que l’île a été maudite il y a des siècles, lorsque le chef cultiste des Anciens – les habitants autochtones de l’île – emprisonna le Léviathan dans sa quête d’obtenir l’immortalité.

Acquérez de nouvelles compétences qui modifient la manière dont vous combattez les ennemis et explorez les environnements !

Combattez contre des créatures abyssales lors de batailles difficiles inspirées par les jeux de type Souls-Like !

Sauvez votre équipage de pirates disparu et échappez-vous de l’île maudite !

Dévoilez le mystère des Anciens et découvrez plusieurs dénouements pour votre périple !

—

Vous incarnez Constance qui se retrouve un jour mystérieusement emprisonnée par ses démons intérieurs dans son subconscient. Constance sortira sur Nintendo Switch en 2025.

—

Le développeur CalixJumio a annoncé Super Crane HD sur Nintendo Switch. Il n’y a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez découvrir une nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Match 3 rétro sur un Bug qui jongle avec son travail, MAIS MAINTENANT C’EST MIEUX. Faites correspondre 3 gouttes pour les éliminer, mais votre outil change constamment, alors faites attention ! Des tuiles outils spéciales vous donneront des points bonus, mais changeront aussi les règles du jeu. Chaque fois que vous faites correspondre l’une de ces tuiles, vous jouez avec l’outil suivant dans la rotation :

SWAP : Échangez deux tuiles horizontalement GRUE : Maintenez le bouton enfoncé pour saisir une tuile et la déplacer DRILL : Maintenez le bouton enfoncé, puis appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour faire pivoter un espace de 2×2 SHOVEL : Choisissez une tuile et lancez-la dans une position aléatoire WAGON : Maintenez le bouton enfoncé pour déplacer un espace de 2 x 2 horizontalement HOSE : Échangez les positions des tuiles au fur et à mesure que vous vous déplacez

Incluant des modes de jeu et des défis tels que :

Arcade – Jeu normal avec score et vagues

Versus – Nettoyez les tuiles et envoyez les plus méchantes de l’autre côté !

Co – op – Nettoyez les tuiles ENSEMBLE sur un plus grand réservoir !

Zen – Nettoyez un plus grand réservoir, à votre propre rythme

Spécial – Maintenant avec des tuiles qui explosent et font des choses bizarres !

—

Ogre Pixel, l’équipe derrière Lonesome Village et A Tiny Sticker Tale, vient de dévoiler Hidden in my Paradise sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais vous pouvez apprécier la première bande-annonce. Trouvez des objets, décorez et remplissez des missions dans ce jeu d’objets cachés où vous pouvez créer vos petits paradis ! Incarnez Laly l’apprentie photographe et avec l’aide de Coronya la fée, trouvez des objets, décorez et remplissez différentes missions pour devenir le meilleur photographe !

—

Le développeur Heavy Lunch Studio LLC a annoncé Hermit & Pig, qui arrivera sur Nintendo Switch à un moment donné.

L’ermite et le cochon partent un matin à la recherche de champignons et évitent toute interaction humaine. Lorsqu’une jeune fille d’un village voisin se présente pour demander de l’aide, ils sont plongés dans une conspiration qui dépasse largement leur niveau de rémunération, qui est de zéro dollar. Faites du trekking dans différents environnements, presque tous en dehors de votre zone de confort. Soyez conscient de ce qui vous entoure et cherchez des chemins sûrs pour avancer.

Défendez-vous contre des habitants anormalement violents ! Utilisez votre manuel de survie en milieu sauvage pour maîtriser les manœuvres de combat et devenir un vieil homme robuste et agile. Ramassez des champignons et déterrez des truffes pour augmenter vos chances de survie. Utilisez les champignons trouvés pour vous soigner, vous améliorer, attaquer, faire du troc et bien plus encore ! Cherchez des indices et surmontez votre anxiété sociale d’ermite. Interrogez les citoyens locaux pour découvrir la vérité qui se cache derrière l’augmentation récente de l’étrangeté locale.

YAW Studios a annoncé la sortie de One Card One Shot : Mafia sur Switch.

One Card One Shot – Mafia : un mélange électrisant de jeu de cartes et de sniper ! Rapide et intuitif, il mettra à l’épreuve vos réflexes et votre stratégie, où les décisions de vie ou de mort sont à portée de clic ! Incarnez un chasseur de primes implacable dans le monde de la mafia. Avec votre intelligence, une arme de confiance et un jeu de cartes, votre objectif est de traquer les patrons du crime. Préparez-vous, car ils ne se laisseront pas faire sans se battre !

Dans ce jeu rapide et électrisant, vous devez être rapide pour survivre. Utilisez vos cartes de façon stratégique et tirez le coup fatal au bon moment. Chaque mission accomplie vous permet de monter en grade et d’accéder à des postes plus lucratifs et plus stimulants. Mais attention, chaque succès attire des ennemis encore plus dangereux ! Progressez dans des mondes uniques à l’intérieur de chaque carte et affrontez des chefs de la mafia pleins de défis ! Surmontez les obstacles et découvrez de nouveaux scénarios distincts, où chaque chef contrôle un territoire rempli de dangers et d’énigmes.

Dans chaque mission, sélectionnez soigneusement les cartes de votre jeu de chasse, chacune ayant des effets uniques. Créez la stratégie parfaite pour chaque mission, en combinant les capacités pour maximiser vos chances de réussite !

—

Dreams Uncorporated a annoncé un nouveau titre intitulé Prisma, qui devrait sortir sur Switch au premier trimestre 2026.

—

Le développeur Ephemeral Cube proposera son mashup Project Timi : Sasha’s Curse, un jeu d’action rythmé et bourré de puzzles, sur la Switch en 2024. Gagnant du prix Best in Play de la GDC Play 2022, le jeu met en scène Timi, l’attrape-rêve, qui se lance dans une quête pour vaincre les cauchemars maléfiques que l’ignoble Sasha a jetés sur les enfants de Lucity Town.

—

Entre as Estrelas ou Among the Stars est un jeu développé par Split Studio, une société d’animation et de production brésilienne plus connue pour certains de ses travaux pour les émissions de Cartoon Network et Comedy Central. Le jeu a été officiellement confirmé pour une sortie sur Switch après avoir atteint un objectif de Kickstarter, et nous n’attendons plus que des informations sur la date de sortie. Among the Stars est un jeu de plateforme et d’aventure en animation 2D complète, avec combat et résolution d’énigmes, dans la lignée de jeux tels que « Ori and the Blind Forest », « Limbo » et « Valiant Hearts : The Great War ».

—

The Midnight Crimes est un jeu d’aventure policière en point and click qui arrive sur Nintendo Switch. Une nouvelle bande-annonce du jeu a été diffusée lors du récent Latin American Games Showcase. Nous n’avons pas encore de date de sortie précise pour ce jeu, mais la bande-annonce promet qu’il sera « bientôt disponible sur votre plateforme préférée ».

Benjamin Leighton est un vétéran de la guerre et un détective privé à la retraite. Il a perdu sa famille il y a quelques années dans un meurtre tragique et horrible, commis par un assassin inconnu. Aujourd’hui, Ben vit au fond d’une bouteille, en proie à l’insomnie et à une culpabilité sans fin. Une nouvelle affaire se présente, lorsqu’on a désespérément besoin de lui pour retrouver un enfant disparu. C’est l’occasion rêvée pour Ben de reprendre du service et d’affronter ses propres démons au passage. Benjamin sera-t-il capable de surmonter son passé ? Retrouvera-t-il l’enfant disparu ? C’est ce que nous allons découvrir, tout est entre vos mains.

—

L’éditeur PixelHeart a annoncé qu’il porterait Naughty Geese sur Nintendo Switch dans le courant de l’année 2025. Il s’agit d’un platformer pixel art à défilement latéral avec de l’action, des objets à collectionner et, bien sûr, des oies de dessin animé.

—

Moonstone Island a reçu une date de sortie officielle, le 19 juin 2024 sur Nintendo Switch. Il s’agit d’une simulation de vie de collecte de créatures, et vous pourrez y jouer dans quelques semaines seulement ! Pour célébrer cette annonce, une toute nouvelle bande-annonce a été partagée lors de la présentation de Wholesome Games.

—

Eggtart a annoncé son intention de sortir Metal Suits : Counter Attack sur Switch. Pour l’instant, le jeu devrait être lancé au quatrième trimestre 2024. Metal Suits est un jeu d’action à défilement latéral qui se déroule dans le futur. Vous incarnerez Kevin, un ancien héros de guerre, mais le temps a passé et il a presque tout perdu, y compris la majeure partie de son corps. Il est redevenu un cyborg et cherche à se venger.

—

Freeride a été confirmé pour une sortie sur Switch au début de l’année 2025. Mieux encore, une démo gratuite est disponible en téléchargement sur Switch dès maintenant ! Il s’agit d’un RPG qui consiste à naviguer dans le monde des esprits et à aider les individus étranges que vous y rencontrez. Essayez-le par vous-même en téléchargeant la démo sur l’eShop de la Nintendo Switch ! Montez à bord d’un train du destin pour vous rendre dans le monde des esprits et découvrez des paysages merveilleux et des personnages étranges. Mais attention, l’avenir de ce monde pourrait bien reposer sur vos petites épaules noueuses.

—

Doot a révélé qu’une version Nintendo Switch de Minami Lane était en préparation. Le lancement est prévu pour 2024, mais aucune date précise n’a été communiquée. Minami Lane est un jeu de gestion sain qui se déroule dans une rue d’inspiration japonaise. Les joueurs peuvent débloquer et personnaliser des bâtiments, gérer des boutiques et maximiser le bonheur des villageois.

—

Kulebra and the Souls of Limbo a été confirmé pour une sortie sur Nintendo Switch en 2025. Nous avions appris que ce jeu aurait une version Switch il y a quelques années, mais nous savons maintenant qu’il devrait arriver dans le courant de l’année prochaine.

Fellow Traveller is the indie label that published Beacon Pines and Citizen Sleeper. They have five new wholesome story games releasing on PC & Switch in the next year. Play the demos now on Steam and visit https://t.co/nXkzAjGlud for more info and free digital wallpapers! pic.twitter.com/htYHaE511v — Wholesome Games (@_wholesomegames) June 8, 2024

—

Critter Café a été annoncé pour la Nintendo Switch. Il s’agit d’un jeu douillet dans lequel vous explorerez des lieux, résoudrez des énigmes et rencontrerez des bestioles que vous amènerez dans votre propre café.

—

Extremely Powerful Capybaras a confirmé aujourd’hui qu’il sortait Extremely Powerful Capybaras sur de nouvelles plateformes, dont la Nintendo Switch. Ce dernier est en bonne voie pour le quatrième trimestre 2024. Extremely Powerful Capybaras est un roguelite de survie réalisé par Studio Bravarda. Il peut être joué aussi bien seul qu’avec des amis.

—

Neva est un jeu d’action et d’aventure riche en émotions, conçu par l’équipe visionnaire à l’origine de GRIS, acclamé par la critique. Aujourd’hui, une nouvelle bande-annonce montre l’évolution du jeu.

Neva raconte l’histoire d’Alba, une jeune femme liée à un louveteau curieux après une rencontre traumatisante avec des forces obscures. Ensemble, ils se lancent dans un voyage périlleux à travers un monde autrefois magnifique qui se décompose lentement autour d’eux.

Au fil du temps, leur relation évoluera à mesure qu’ils apprendront à travailler ensemble, s’aidant l’un l’autre à braver des situations de plus en plus dangereuses. Le loup passera du statut de louveteau rebelle à celui d’adulte imposant cherchant à forger sa propre identité, mettant à l’épreuve l’amour d’Alba et leur engagement l’un envers l’autre.

Alors que le monde maudit menace de les submerger, Alba et son courageux compagnon feront tout ce qu’il faut pour survivre et fonder un nouveau foyer, ensemble.

—

Le développeur Bit Kid a annoncé WOLFHOUND, un jeu Metroidvania de science-fiction sur la Seconde Guerre mondiale sur Switch. Vous pouvez voir la première bande-annonce de ce titre ci-dessus, et une bonne dose de gameplay ci-dessous. Lorsqu’une base nazie clandestine est découverte au cœur du Triangle des Bermudes, il n’y a qu’un seul soldat pour faire le travail…

Le capitaine Chuck « WOLFHOUND » Rossetti, un homme-orchestre plein de sagesse qui ne laisse jamais un ami derrière lui, n’est pas étranger à la guerre, mais la sienne est sur le point de devenir plus étrange. Après la disparition d’un navire allié, Chuck est déployé pour infiltrer une île inconnue, découvrir les secrets de l’ennemi et ramener nos hommes à la maison.

Mais cette île maléfique et mystérieuse a d’autres plans. Opposé à l’étoffe des cauchemars – insectes mutants, zombies et autres créations tordues d’un scientifique fou de l’Axe – Chuck se retrouve dans une mission sinistre et périlleuse comme il n’en a jamais connue auparavant.

Aventurez-vous sur l’île, à la recherche d’armes et de munitions pour éliminer les soldats de l’Axe et les monstres qui deviennent de plus en plus grotesques et dangereux au fur et à mesure que vous avancez dans WOLFHOUND. Dévoilez les sinistres expériences du Dr Steiner et retournez sa technologie contre lui. Ressentez la puissance débridée du railgun. Atteignez de nouveaux sommets avec le jetpack. Enfilez des bottes de gravité pour traverser de nouvelles zones, où les châteaux percent le ciel et les cavernes de cristal dissimulent des mystères maléfiques et fascinants. . .

Après que plus de 200 000 recrues se soient aventurées dans les profondeurs générées de manière procédurale de Chasm, Bit Kid a cherché à revenir au genre Metroidvania, tout en abandonnant la génération procédurale en faveur d’un monde unique, conçu de manière complexe. Bit Kid a réuni les talents artistiques de la série Shantae, Freedom Planet 2 et Sparklite, ainsi qu’une bande-son chiptune héroïque créée par le musicien RushJet1 (Cave Story+, Alwa’s Legacy, PewDiePie’s Tuber Simulator).

—

Petit Island est en cours de développement sur Nintendo Switch, ont révélé aujourd’hui l’éditeur SOEDESCO et le développeur Xelo Games. Le jeu sera lancé plus tard en 2024. Petit Island est un jeu d’exploration narrative en monde ouvert. Vous revivrez les aventures de jeunesse de votre grand-père en explorant la région avec votre appareil photo et en rencontrant des habitants uniques.

—

Le développeur World Eater Games a annoncé une fenêtre de sortie pour Bittersweet Birthday. L’action RPG, dont l’édition par Dangen Entertainment est désormais confirmée, sera lancé sur Nintendo Switch au deuxième trimestre 2025.

—

Revolutron a fait une annonce aujourd’hui : son nouveau jeu The Secret of Crystal Mountain sortira sur Nintendo Switch. Le développement étant en cours, la date de sortie n’a pas encore été fixée. The Secret of Crystal Mountain est un jeu de plateforme en 3D qui raconte l’histoire d’un renard livreur qui se fraye un chemin dans un monde magique, en explorant et en découvrant des secrets. Au final, les joueurs chercheront à découvrir le secret de Crystal Mountain.

—

Nightdive vient de dévoiler son dernier projet de remasterisation, Killing Time : Resurrected. Le jeu est actuellement en cours de développement pour la Nintendo Switch. Killing Time, un jeu de tir à la première personne sur le thème de l’horreur, a fait ses débuts sur la 3DO en 1995. La nouvelle version comprendra un artwork/des sprites de personnages en haute résolution et basculable à partir des versions 3DO et PC originales, un gameplay plus fluide, des contrôles plus réactifs, et plus encore.

—

Le développeur Halberd Studios a annoncé la sortie de Mariachi Legends sur la Switch, mais aucune date de sortie n’a été communiquée.

Vous êtes Pablo Cruz, un détective mexicain choisi par Lady Death elle-même pour s’occuper de l’affaire la plus importante de sa carrière : Retrouver une puissante amulette capable de saper son pouvoir sur le royaume des morts et de perturber le Día de los Muertos. Armé du puissant La Sombra et d’un costume de Mariachi doté de pouvoirs surnaturels, il est temps pour vous de descendre dans le monde souterrain et d’affronter les légendes Mariachi et leurs sbires, avant qu’il ne soit trop tard !

Mariachi Legends est une expérience unique qui combine un jeu de beat-em-up à défilement latéral et une culture mexicaine vibrante. Des combats réactifs et rapides se mêlent à la plateforme, à l’exploration et à une bonne dose de violence excentrique pour la bonne cause. Sans oublier que la mort n’est pas un échec, mais un tremplin pour accomplir la quête ultime de Cruz. Profitez de combats réactifs et rapides qui exigent un timing et des réflexes précis, en luttant contre des vagues d’ennemis envoyées par les Mariachi Legends.

—

Le développeur Square Husky et l’éditeur Akupara Games sont enfin prêts à labourer le sol et à planter des graines en annonçant le 20 juin comme date de sortie officielle de leur simulation d’aventure agricole, Everafter Falls. Tout le stress et la pression de la vie moderne ne sont qu’une simulation et lorsqu’elle se termine, vous revenez à la vie simple du village de montagne d’Everafter Falls. Vos amis à fourrure ont besoin de votre aide pour cultiver la terre, sortir des donjons, construire des drones, se lier d’amitié avec des lutins, remplir des aquariums et bien d’autres choses encore, le tout dans cette aventure douillette, humoristique et dévoreuse de cartes.

Redécouvrez la vie simple. Cultivez, pêchez, forgez et combattez pour rétablir la paix dans une toute nouvelle aventure agricole. Comprend un écran partagé, un animal de compagnie utile, des drones automatisés, des lutins pleins de ressources, un système de progression mangeur de cartes et de dangereux donjons dans lesquels s’enfoncer !

—

Black Tabby Games a annoncé aujourd’hui que Slay the Princess : The Pristine Cut arrive sur Switch – avec des versions physiques. Le roman visuel est sorti l’année dernière et a été très bien accueilli. Le Pristine Cut ajoutera du nouveau contenu, y compris des chapitres, des extensions d’autres chapitres, et plus encore.