Plongez dans un monde sci-fi aux paysages évocateurs de la Provence, lors du Steam Next Fest de juin.

Le studio indépendant Plane Toast et l’éditeur Dear Villagers ont révélé de nouvelles images de gameplay de leur prochain jeu d’exploration, Caravan SandWitch, lors du Wholesome Games Direct. Le jeu participera également au prochain Steam Next Fest (du 10 au 17 juin). ,Une démo exclusive est disponible dès maintenant!

Le jeu a suscité beaucoup d’intérêt et d’attention de la part des joueurs depuis son annonce lors de l’AG French Direct. En attendant sa sortie prévue plus tard cette année, les joueurs peuvent dès à présent mettre leurs mains sur le jeu grâce à cette toute première démo. Tous les retours et suggestions sont les bienvenus et contribueront à améliorer l’expérience finale du jeu. N’hésitez pas à laisser vos impressions sur le Discord officiel du jeu. (Discord)

Prévu pour 2024 sur Steam, Epic, PlayStation 5, et Nintendo Switch, Caravan SandWitch invite les joueurs dans un voyage émouvant pour dévoiler les mystères de Cigalo afin de retrouver leur sœur disparue. Avec un cadre post-apocalyptique plein d’espoir, des personnages diversifiés et un fort sentiment de communauté, cette aventure cozy en monde semi-ouvert met l’accent sur l’exploration, l’inclusivité et les thèmes environnementaux.

Originaires de Provence, dans le sud de la France, les fondateurs de Plane Toast se sont inspirés des paysages de leur enfance pour créer l’univers de Caravan SandWitch. Le jeu aborde des thèmes qui leur tiennent à cœur, tels que la représentation dans les jeux vidéo, l’écologie et l’accessibilité pour tous.

Dans Caravan SandWitch, embarquez pour un voyage à travers un monde de science-fiction aux airs de Provence. Laissez vous guider par le mystère autour de votre sœur disparue qui se dévoile à chacun de vos pas. Interagissez avec les communautés de Cigalo, aidez-les dans leurs tâches et rencontrez de nouvelles personnes en cours de route. Prenez aussi le temps d’explorer le monde, que ce soit à bord de votre van ou à pied. La vie est simple : pas de combat, pas de mort ou de chronomètre, juste vous, votre van et un monde à découvrir.