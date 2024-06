Ce week-end, 10:10 Games a dévoilé un aperçu étendu du gameplay de Funko Fusion lors de l’événement IGN Live, donnant aux spectateurs un avant-goût de ce à quoi s’attendre pour le jeu tant attendu du nouveau studio.

Le public a eu droit à un premier aperçu des personnages issus de franchises telles que Jurassic World, Les Maîtres de l’Univers, Chucky, Battlestar Galactica, La Chose ou Retour vers le Futur. Mais également des épreuves qu’y attendent les Funko comme combattre ou résoudre des énigmes à travers des niveaux très détaillés, inspirés de moments et de lieux emblématiques des fans.

Prévu pour le 13 septembre, Funko Fusion est un jeu d’action-aventure qui rend hommage à la vaste collection d’univers bien-aimés de NBCUniversal et aux interprétations irrévérencieuses des figures Funko Pop! qui les habitent. Cet automne, les joueurs pourront célébrer leurs films et séries TV préférés à travers une large gamme de plus de 20 franchises, le tout dans le style adorable des Funko Pop!