Pugstorm et Fireshine Games sont ravis d’annoncer les premiers détails sur la mise à jour 1.0 de Core Keeper, révélant de nouvelles fonctionnalités majeures à venir dans le jeu d’aventure minier bac à sable à succès lors de son lancement en 1.0 sur Steam le 27 août.

Le nouveau contenu 1.0 sera également disponible dès le premier jour dans les versions console de Core Keeper via une mise à jour téléchargeable lorsque le jeu sera lancé sur la console Nintendo Switch™, la Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, la console PlayStation®5 (PS5) et la console PlayStation®4 le 27 août.

Arrivant pour la toute première fois dans Core Keeper, la mise à jour 1.0 introduira de toutes nouvelles fonctionnalités JcJ, un système de génération de monde entièrement revu et un nouveau biome mystérieux à explorer : Le Passage. Les joueurs peuvent également s’attendre à deux nouveaux styles de combat avec l’introduction des builds Mage et Warlock, ainsi que de nouveaux arbres de compétences, équipements, ennemis, boss et le chapitre final de l’histoire principale de Core Keeper, et bien d’autres choses encore.

Génération de monde remaniée

Préparez-vous à une toute nouvelle façon de créer votre monde souterrain, avec des paramètres personnalisables par le joueur pour déterminer les caractéristiques, les ressources, le terrain, etc. de chaque monde. Vous préférez que votre réseau de grottes ressemble davantage à un océan ? Pas de problème. Augmentez les rivières et les lacs à l’extrême pour créer un monde entouré d’eau. L’introduction des graines de monde permettra également aux joueurs de partager facilement leurs créations de monde avec leurs amis.

La nouvelle fonctionnalité de génération de mondes remplace le système existant de Core Keeper. Alors que les anciens mondes seront toujours jouables au lancement de la version 1.0, les joueurs de l’Accès Anticipé sont fortement encouragés à commencer un nouveau monde pour découvrir l’ensemble des fonctionnalités du jeu.

Nouveau contenu de l’article

Découvrez des secrets extraordinaires et assistez au chapitre final de l’histoire principale de Core Keeper. Après avoir affronté les Titans et découvert les vestiges des anciennes technologies Caveling, les Explorateurs pourront enfin percer le secret du Noyau et découvrir le phénomène à l’origine de leur téléportation dans l’ancien monde mystérieux de Core Keeper.

Fonctionnalité JcJ

Arrivée au lancement de la version 1.0, la toute nouvelle fonctionnalité JcJ de Core Keeper permet aux amis de devenir des ennemis et de s’affronter pour la suprématie dans les souterrains. Conçue comme une fonctionnalité entièrement optionnelle, le JcJ peut être activé ou désactivé directement depuis le menu de pause. Formez des équipes ou soyez le dernier explorateur debout dans ce nouveau style de jeu compétitif. Allez-vous vivre en paix avec vos compagnons caverneux, ou construire votre base pour affronter les habitants des cavernes rivaux ?

Nouveau biome : « Le Passage »

Aventurez-vous dans le Passage, un nouveau biome de fin de partie pour les joueurs expérimentés de Core Keeper. Naviguez dans les mystérieuses forêts d’un autre monde et la végétation sulfureuse dangereuse du Passage pour rencontrer de nouvelles menaces inhabituelles, exploiter la toute nouvelle ressource Pandorium et découvrir de nouvelles stations d’artisanat pour créer des armes et de l’équipement avancés.

Nouveaux styles de combat pour les mages et les sorciers

Embarquez dans votre aventure souterraine avec deux nouveaux types d’explorateurs : le Mage et le Sorcier, avec de nouveaux arbres de compétences, équipements, armes et une toute nouvelle ressource » Mana « . Maniez votre bâton comme un puissant Mage pour déclencher de nouvelles attaques magiques, ou invoquez des serviteurs pour combattre à vos côtés comme un tout-puissant Sorcier. S’adressant à des styles de jeu plus magiques, préparez-vous à ce que les souterrains enchanteurs de Core Keeper deviennent, eh bien… encore plus enchanteurs !

Nouveaux boss, ennemis et équipements

Rencontrez de nombreux nouveaux boss – les plus nombreux jamais introduits dans une seule mise à jour de Core Keeper – dont Druidra, Cryodra et Pyrdra, les hydres de la nature, de la glace et de la lave, qui apportent une touche technologique inattendue aux combats de boss traditionnels de Core Keeper. Découvrez de nouveaux ennemis à combattre, y compris de nouveaux ajouts aux biomes existants, et fabriquez de nouveaux équipements avancés pour vous aider à survivre dans les anciens souterrains.

Et bien d’autres choses encore !

Rencontrez deux nouveaux animaux de compagnie adorables : le Phéromoth et le Snugglygrade, et découvrez le Dodo, un nouveau type de bétail qui erre dans les souterrains ; détendez-vous en pêchant pour découvrir une nouvelle vie marine inhabituelle et unique à The Passage ; et localisez de nouveaux points de passage mystérieux pour traverser les cavernes de manière encore plus efficace. Avec tant de choses à découvrir, la mise à jour de contenu 1.0 de Core Keeper promet d’être la plus grande mise à jour du jeu à ce jour.

Nommé pour le « Meilleur lancement Early Access » aux Golden Joystick Awards 2022 et avec plus de 2 millions d’exemplaires déjà vendus, Core Keeper est un jeu d’aventure minier primé qui peut être joué en solo ou avec des amis, et dans lequel vos choix façonnent un voyage épique.

Récoltez des reliques et des ressources pour construire votre base, fabriquez des outils avancés et explorez un monde en constante évolution qui n’attend que d’être découvert. Explorez des biomes mystérieux, améliorez vos compétences, rencontrez les Cavelings, battez des Titans légendaires et dévoilez le pouvoir du Noyau. Cultivez votre jardin, pêchez dans des eaux mystérieuses, maîtrisez des recettes, faites éclore des animaux de compagnie, conduisez des véhicules et créez votre propre aventure unique, seul ou avec des amis, dans un bac à sable souterrain enchanteur.

Core Keeper est disponible dès maintenant sur Steam Early Access, et sera disponible sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et PC 1.0 le 27 août.