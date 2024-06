Toutes les pattes sur le pont ! Découvrez un peu plus de ce qui vous attend dans votre aventure avec Cat Quest III ! Le RPG d’action le plus mignon que vous connaissiez et aimiez est de retour pour une aventure colorée remplie d’un gameplay incroyablement amusant. Cat Quest III sera lancé à l’occasion de la Journée internationale du chat : 8 août !

Les vastes mers des Caraïbes sont à la fois généreuses et dangereuses pour les pirates en herbe. Explorez des îles pittoresques uniques et rencontrez une foule de personnages miaulants et mystérieux alors que vous naviguez à la poursuite de la légendaire étoile polaire. Saisissez l’occasion d’explorer de sombres cavernes et de mystérieux donjons à la recherche d’indices ou naviguez sur votre propre navire, doté de voiles pleines et de canons explosifs avec une multitude de munitions différentes. Ne paniquez pas lorsque vous rencontrez une horde de méchants Pi-rats, mes amis – jouez avec un autre flibustier en coopération locale et renversez la situation face à ces pillards en puissance qui ont l’intention de s’emparer de votre butin.

Les chats curieux peuvent tester leur pied marin et télécharger la démo jouable de Cat Quest III dès maintenant sur Nintendo Switch. Avec les zones d’ouverture du jeu, faites vos premiers pas sur des îles tropicales et rencontrez quelques-uns des personnages colorés qui vous attendent dans le jeu complet. Passez une manette Joy-Con à un ami et profitez d’une coopération locale transparente pour commencer ensemble votre aventure épique.