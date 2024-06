Lors du Ubisoft Forward 2024, Ubisoft a surpris les joueurs en annonçant un remake d’un grand hit datant des années 2003: Prince Of Persia : les sables du temps. Pour rappel, il s’agissait d’un jeu d’aventure passant la série en 3D se basant sur des mécaniques liées au temps pour résoudre divers puzzle et le début d’une grande trilogie suivie par l’âme du guerrier et les 2 royaumes.

Originalement annoncé en 2020 pour sortir en 2021, il faudra attendre jusque 2026 pour pouvoir profiter du jeu. Pour le moment, aucune nouvelle des supports sur lesquelles le jeu va sortir mais nous espérons une sortie sur la prochaine console de Nintendo.

Prince of Persia: Les Sables du Temps est un jeu vidéo d’action-aventure développé et publié par Ubisoft. Sorti initialement en 2003, il est largement considéré comme un titre révolutionnaire dans l’histoire des jeux vidéo pour ses mécaniques de gameplay innovantes, son histoire captivante et ses visuels impressionnants pour l’époque. Le jeu a également engendré plusieurs suites et a été réédité à plusieurs reprises, notamment sous forme de remakes et de remasters.

L’histoire de Prince of Persia: Les Sables du Temps se déroule dans l’antiquité persane, où le joueur incarne un jeune prince sans nom. Le récit commence lorsque le Prince, sous l’influence de son père, le roi Shahraman, attaque le palais du Maharajah indien et vole une mystérieuse dague ainsi qu’une gigantesque horloge de sable. La dague, connue sous le nom de Dague du Temps, et l’horloge contiennent les puissants Sables du Temps, qui peuvent manipuler le temps.

Le Prince, trompé par le vizir traître de son père, libère accidentellement les Sables du Temps, transformant la population du palais en créatures monstrueuses. Avec l’aide de Farah, la fille du Maharajah, le Prince doit corriger son erreur en utilisant la Dague du Temps pour contrôler et manipuler le temps, combattre les créatures des sables et finalement restaurer l’ordre.

Pour l’époque, Prince of Persia: Les Sables du Temps affichait des graphismes impressionnants avec des environnements détaillés et des animations fluides. Le style visuel du jeu, inspiré par l’architecture et l’esthétique persanes, créait une atmosphère immersive. La musique, composée par Stuart Chatwood, combinait des thèmes orientaux avec des éléments modernes, renforçant encore l’immersion et l’ambiance du jeu.

Le gameplay de Prince of Persia: Les Sables du Temps est largement reconnu pour ses mécanismes innovants et ses contrôles fluides. Voici quelques-unes des caractéristiques clés :

Manipulation du temps : Le joueur peut utiliser la Dague du Temps pour remonter le temps, ralentir les mouvements et voir des visions du futur. Ces pouvoirs sont essentiels pour résoudre des énigmes et éviter des morts inévitables. Plateformes et acrobaties : Le Prince est extrêmement agile, capable de courir sur les murs, sauter de grandes hauteurs et effectuer des acrobaties complexes. Ces compétences sont cruciales pour naviguer dans les environnements complexes et souvent dangereux du jeu. Combats : Le système de combat est dynamique et fluide, permettant au Prince d’affronter plusieurs ennemis simultanément avec une variété de mouvements et d’attaques. Les combats mettent l’accent sur l’agilité et la stratégie, utilisant la Dague du Temps pour renverser des situations désespérées. Énigmes environnementales : Le jeu est rempli d’énigmes qui nécessitent souvent une manipulation astucieuse des environnements et l’utilisation des pouvoirs de la Dague du Temps. Ces énigmes ajoutent une couche de profondeur au gameplay.

À sa sortie, Prince of Persia: Les Sables du Temps a été acclamé par la critique pour son gameplay innovant, son design visuel et sa narration captivante. Le jeu a remporté plusieurs prix et distinctions, consolidant la position d’Ubisoft comme l’un des principaux développeurs de jeux vidéo.

Le succès du jeu a engendré plusieurs suites, formant la trilogie des « Sables du Temps » avec Prince of Persia: L’Âme du Guerrier (2004) et Prince of Persia: Les Deux Royaumes (2005). En 2010, un film basé sur le jeu, intitulé Prince of Persia: Les Sables du Temps, est sorti avec Jake Gyllenhaal dans le rôle principal.