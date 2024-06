Saint-Ouen, France – 11 juin 2024 – astragon Entertainment, Team17 Digital, le studio indépendant Black Salt Game et le distributeur Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique Collector sur Nintendo Switch et Playstation 5 pour le jeu de pêche aux créatures lovecraftiennes DREDGE.

À bord de votre chalutier, rapportez au port vos trouvailles de pêche. Les environnements peu rassurants de DREDGE ne sont qu’un début, et vous découvrirez vite que la surface de l’eau cache des secrets bien plus étranges qu’on ne pourrait le croire…

Cette édition Collector inclut le jeu de base, les trois DLC : « Blackstone Key », « The Pale Reach » et « The Iron Rig », une couverture réversible pour le boîtier, un carnet recensant les espèces peuplant les eaux du jeu, une carte marine taille A3, une pièce métallique, un poster double-face, un message des développeurs dans une bouteille, une réplique du Signe de Ruine, le tout protégé dans une belle boîte de collection.

À propos de DREDGE :

DREDGE est une aventure solo de pêche en eau trouble saluée par la critique.

Prenez le gouvernail de votre chalutier pour partir à la découverte d’une collection d’îles isolées, et des profondeurs avoisinantes, histoire de voir ce qui se cache sous la surface. Vendez votre prise aux gens du cru et accomplissez des quêtes pour en apprendre plus au sujet du passé troublé de chaque zone. Installez un meilleur équipement sur votre bateau pour pêcher en eaux profondes et atteindre des contrées éloignées, mais ne perdez jamais de vue l’heure. Mieux vaut ne pas se retrouver au milieu de l’océan à la nuit tombée…

Cette Complete Edition inclut :

Vendez votre prise, améliorez votre bateau et draguez les profondeurs pour y dénicher des secrets. Explorez un archipel nimbé de mystères et découvrez pourquoi il est parfois préférable que le passé ne remonte jamais à la surface.

The Iron Rig apporte à votre aventure dans DREDGE l’équivalent de toute une ville à construire. Mettez au jour des perturbations venues de temps anciens, et fabriquez du matériel, des objets et des gadgets avec l’aide de nouveaux personnages. Le progrès a toujours un prix.

Aventurez-vous dans une zone inconnue du monde de DREDGE. Explorez des eaux glacées qui recèlent bien plus que des poissons, vendez vos découvertes, améliorez votre bateau et découvrez une trahison amère tout en déterrant des mystères immémoriaux de cette terre glacée.

Le mystérieux atelier de l’île de Pierrenoire est fermé à double tour. Il recèle des créations d’un autre monde, fruits de cruelles machinations ourdies par ses occupants d’autrefois, qui gisent désormais là, abandonnées. Grâce à cette clé, vous pourrez les utiliser à bon escient.