En 2001 sur Gamecube, Nintendo mettait en avant Luigi à travers une nouvelle aventure spectrale, donnant ainsi naissance à une toute nouvelle licence de leur vaste répertoire de jeux vidéo, la licence Luigi’s Mansion. Une aventure qui a rencontré un succès d’estime et qui a finalement dû attendre plus de 10 ans avant de voir débarquer un nouvel opus sur Nintendo 3DS, suivi d’un remake du premier jeu sur la même console portable avant de voir finalement débarquer un troisième opus sur Nintendo Switch en 2019. Si la licence est née en participant au lancement d’une console Nintendo, en 2024 la licence va participer à éteindre progressivement les lumières braquées sur la Nintendo Switch avec Luigi’s Mansion 2 HD. D’ailleurs, nous avons brièvement pu pointer nos lampes torches sur le titre en ce début juin 2024.

On range les papiers et on passe l’aspirateur

Après avoir plié Paper Mario: La Porte Millénaire et longuement joué avec nos bouts de papiers, il est temps de prendre notre casquette verte et d’embarquer notre aspirateur pour aller chasser des fantômes. Pareillement au premier cité, nous ne sommes pas sur une nouvelle aventure mais sur le retour d’un jeu déjà sorti quelques générations auparavant et remis au goût de 2024. Plus précisément, le jeu est sorti sur la précédente génération de console portable de Nintendo et se présente toujours comme l’un des jeux les plus réussis de la Nintendo 3DS. Le studio Next Level Games étant derrière le jeu 3DS puis le 3ème jeu sur NIntendo Switch, le portage HD du second opus est très réussi en portable comme en TV. Nous pouvons constater des restes d’imperfections 3DS, notamment des décors moins détaillés que Luigi’s Mansion 3. Pour autant, sur ce que nous avons pu parcourir, le jeu était techniquement très propre et agréable à l’œil, à confirmer sur l’ensemble du jeu.

Si nous avons une déception à formuler, il s’agit de l’absence de la 3D stéréoscopique. Nintendo a souvent mentionné le fait qu’à l’origine la licence Luigi’s Mansion avait été développée avec la 3D stéréoscopique en tête, une fonctionnalité abandonnée sur Nintendo Gamecube pour des raisons de coût. Aussi “gadget” que pouvait être cette 3D, il faut dire que le rendu était incroyable sur Nintendo 3DS. Au-delà de cela, il nous faudra vérifier sur tout le jeu mais l’ambiance sonore semblait toujours raccord avec la licence, difficile de dire à ce jour si nous avons des musiques arrangées ou de thèmes retravaillés. Par ailleurs, pour ce bref retour sur le jeu, nous n’allons pas rentrer dans les détails du récit de Luigi’s Mansion 2 mais disons que notre héros à la casquette verte doit faire le ménage des spectres hantant les différents manoirs de la vallée des ombres. Nous avons joué à tous les titres de la licence et Luigi’s Mansion 2 est un jeu relativement différent des deux autres opus.

L’expérience fut loin d’être mauvaise, mais force est de constater que l’équipe de développement à préféré proposer une expérience plus proche du jeu original sur le 3ème opus en utilisant tout de même des acquis de ce second jeu pour proposer un mélange efficace de ce qui s’est fait dans la saga jusqu’à aujourd’hui. Toutefois, nous ne sommes pas ici pour parler du 3ème jeu mais nous devons revenir sur Luigi’s Mansion 2 et ce qui l’a rendu si différent du premier jeu. Sur ce que nous avons parcouru sur cette version Nintendo Switch, la progression du titre ne semble pas avoir été modifiée. Sur le premier manoir, nous avions une expérience très arcade rythmée par les aller-retours entre la planque du professeur K. Tastroff et le manoir, avec une mission précise à accomplir qu’il nous donnait. Il est fort probable que rien n’ait été changé à ce niveau mais il faudra vérifier si nous gardons exactement la même progression ultra linéaire du jeu original 3DS.

Pareillement, et dans le même ordre d’idée, il nous faudra plus de temps pour savoir si la durée de vie reste inchangée ou s’il y a des ajouts surprise de niveaux supplémentaires encore non annoncés. En restant dans ce qui semble inchangé, parlons désormais du gameplay. Une fois que nous quittons la planque en choisissant une mission, nous nous retrouvons à contrôler Luigi armé de son Ectoblast 5000 qui parcourt un genre de manoir plus ou moins éclairé. Le premier manoir que nous explorons nous propose plusieurs pièces à traverser, certaines d’entre elles nous demandent d’activer un mécanisme ou de trouver une clé afin d’y avoir accès. Nous avons ainsi un genre de mélange entre exploration de manoir et énigmes à résoudre avec notre aspirateur pour progresser sur chacune des missions. Par exemple, aspirer un drap cachant un coffre avec une clé dedans.

Un autre élément nous permettait de progresser en nous récompensant d’une clé, en activant des mécanismes ou en ouvrant simplement l’accès à la suite. Le simple fait d’aspirer tous les fantômes d’une pièce. La plupart des pièces que nous traversons pour la première fois sont sombres indiquant que nous devons y faire quelque chose. Une fois que l’énigme ou que les combats sont terminés, la pièce s’éclaire indiquant que les mystères sont résolus ou que les menaces ont été éliminées. Il n’est pas impossible qu’une nouvelle menace envahisse une pièce que nous traversons une seconde fois, notamment lorsque nous traversons celle-ci lors d’une nouvelle mission ordonnée par le professeur. Une progression de manoir entre décor extérieur, chambre et couloir hanté. Lorsque des spectres rôdent autour de nous, il s’agit de les illuminer avec notre torche pour les surprendre puis d’appuyer sur la touche d’aspiration pour commencer à entamer la vie des fantômes.

Chaque fantôme possède son paterne, sa force et sa vie, une fois que nous avons aspiré leur PV jusqu’à 0, nous remportons la confrontation et nos ennemis finissent par être avalés par notre appareil. Il ne s’agit pas juste de les illuminer, il faut les flasher un bon coup pour les surprendre et commencer à les aspirer. Une fois que nous commençons à les aspirer, les fantômes s’agitent à travers la pièce en nous entraînant dans leur fuite. En maintenant l’aspiration de notre appareil, nous devons gérer nos sticks de déplacement et d’orientation de l’aspirateur à l’opposé du mouvement des spectres pour leur infliger plus de dégâts. En faisant cela, nous remplissons également une jauge spéciale. Une fois celle-ci pleine, nous pouvons appuyer sur la touche indiquée pour donner un bon gros coup d’aspiration qui fait office de coup critique, entamant bien plus efficacement la vie des spectres. Pour ceux qui connaissent la série, les contrôles sont connus et nous reprenons rapidement nos marques, pour un nouveau venu tout est suffisamment intuitif pour être assimilé très vite.

Le premier manoir que nous avons traversé nous propose des énigmes et des combats très accessibles. Nous avions aussi au bout, un boss demandant un autre type de réflexion, pimentant un peu plus les affrontements. A voir si la difficulté progresse au fur et à mesure que nous avançons dans le jeu, ou si ce remaster HD nous propose d’autres types de challenges. En quittant le manoir et en revenant à la planque, nous pouvions nous rendre dans la chambre forte pour prendre le temps d’observer notre collection de gemmes à collecter dans les manoirs, jeter un œil à notre butin ainsi qu’à nos améliorations d’aspirateur, puis nous pouvions consulter les données de fantômes que nous avons aspirés dans le mode solo mais aussi dans le mode multijoueur. En effet, il y a un mode multijoueur qui se débloque en ayant bien progressé dans le premier manoir. Un mode multijoueur à faire en local ou en ligne avec nos amis pour gonfler la durée de vie. Nous pourrions vous détailler celui-ci, mais encore faut-il que nous ayons eu le temps d’y jeter un coup d’œil. Ce sera pour la prochaine fois !

Luigi’s Mansion 2 HD est disponible en physique comme sur l’eShop au prix de soixante euros.

Impression :

Un des jeux les plus réussis et marquants de la Nintendo 3DS fait son retour en HD sur Nintendo Switch. Nous avons pu rapidement passer un premier coup d’aspirateur autour de la cartouche Switch pour constater que l’expérience semble toujours être aussi prenante et solide. Toutefois, nous avons besoin de plus de temps pour aspirer tous les spectres hantant cette cartouche Nintendo Switch. Nous allons de ce pas augmenter la puissance de notre Ectoblast 5000, puis nous diriger vers les autres manoirs de Luigi’s Mansion 2 afin de pouvoir vous livrer un avis bien plus complet sur cette version HD du jeu. Nous sommes impatients de retourner dessus, et nous espérons avoir quelques surprises justifiant ce retour sur Nintendo Switch.