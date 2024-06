Lancez-vous dans une aventure énigmatique pour 1 à 4 joueurs se déroulant dans un monde western alternatif. Découvertes, dangers et fouilles attendent les aventuriers.

Cave Digger 2, une aventure énigmatique se déroulant dans une frontière occidentale alternative, sera disponible sur Nintendo Switch le 20 juin. Le jeu est déjà disponible sur Steam et Xbox, ainsi que sur Steam VR, Meta Quest et PS VR sous le nom Cave Digger 2 : Dig Harder.

Cave Digger 2 est un jeu d’aventure en à 1 à 4 joueurs se déroulant dans un monde dieselpunk western alternatif. Le joueur est un prospecteur qui commence son aventure dans un camp, apparemment abandonné, dans le but d’extraire des objets de valeur des grottes, de les échanger contre de nouveaux outils, des améliorations et des lieux afin de faire progresser son exploration des frontières. Pour dévoiler les secrets de la Vallée (zone de jeu), le joueur suit le fil d’Ariane laissé par un ancien explorateur connu uniquement sous le nom de Clayton.

La Frontière est remplie de mystères et elle les cache bien. Mais alors que le joueur suit les traces de celui qui a déjà cherché un trésor ici, il découvre l’étrange histoire de la vallée et des grottes en contrebas. En explorant de vieilles mines, des grottes nautiques, des ruines d’une ancienne civilisation et plus encore, ils recueillent les pages d’un conte sur la cupidité, la puissance des eldritch et les secrets au-delà de l’espace et du temps. Qui était le mystérieux Clayton, et ce qu’il a fait dans la vallée, devient clair à la fin, mais est-ce vraiment la fin ?

L’histoire de l’exploration de la vallée par Clayton est racontée sous forme de bande dessinée dans le jeu. Cave Digger 2 propose de multiples fins cachées, révélant différentes facettes de l’histoire complète.

Outils et progression

Choisissez les outils que vous aimez pour un scénario donné parmi une collection d’équipements miniers. Échangez votre butin contre de l’argent pour acheter divers équipements afin de progresser dans l’exploration des terres sauvages. Avec de nouveaux gadgets, des améliorations et des cartes débloquant de nouveaux lieux, vous serez prêt à voyager plus loin dans les montagnes que n’importe quel aventurier auparavant. Ou du moins c’est ce que dit la Société commerciale des marchands, mais c’est elle qui vous vend le matériel…

Multijoueur en co-op

Vous pouvez constituer un groupe de 4 joueurs maximum. C’est à vous de jouer votre rôle au sein de l’équipe d’excavation ! Tant que tout le monde ramène plus que son poids en or à la surface, vous serez payé généreusement en dollars marchands officiels émis par la Société commerciale des marchands (non reconnu comme ayant cours légal en dehors de la Société commerciale des marchands). La co-op prend en charge le matchmaking public crossplay et les options d’invitation de groupe privé.

Caractéristiques