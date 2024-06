Mucuscule sera la vedette de la Journée Communauté du mois de juin 2024 dans Pokémon GO. Préparez-vous à en baver ! Le 9 juin 2024 de 14h à 17h, heures locales, ce Pokémon de type Dragon découvert dans la région de Kalos apparaîtra plus souvent dans la nature. Avec un peu de chance, les Dresseurs et Dresseuses pourraient même rencontrer un Mucuscule chromatique ! Attrapez autant de Mucuscule que possible pour profiter de bonus d’évènement, dont 2 fois plus de Bonbons pour chaque Pokémon attrapé, 3 fois plus de Poussières Étoiles pour chaque Pokémon attrapé et 2 fois plus de chances d’obtenir un Bonbon L pour chaque Pokémon attrapé pour les Dresseurs et Dresseuses de niveau 31 ou plus. Profitez au maximum des Modules Leurre et des Encens (sauf l’Encens d’aventure quotidienne), qui dureront trois heures pendant l’évènement. Les Dresseurs et Dresseuses pourront effectuer un Échange spécial supplémentaire, soit un total de deux pendant l’évènement. Tous les échanges nécessiteront 2 fois moins de Poussières Étoiles.

Faites évoluer Colimucus, l’Évolution de Mucuscule, pendant l’évènement ou au plus tard cinq heures après sa fin pour obtenir un Muplodocus connaissant l’Attaque Chargée de type Électrik Poing Éclair. N’oubliez pas votre imperméable ! Colimucus ne peut évoluer en Muplodocus que si le temps est pluvieux ou si vous vous trouvez à côté d’un PokéStop équipé d’un Module Leurre Pluvieux. Profitez-en encore plus avec l’Étude spéciale de la Journée Communauté de Mucuscule, disponible pour 1 USD (ou l’équivalent dans votre monnaie locale). Obtenez un ticket dans la Boutique en jeu ou offrez-en un à des Dresseurs et Dresseuses avec lesquels vous êtes au moins Grands amis. Terminez des tâches d’Études de terrain pour gagner des récompenses, dont des Poussières Étoiles, des Super Balls, des rencontres supplémentaires avec Mucuscule et plus encore. Vous pouvez également ajouter un Module Leurre Pluvieux à votre inventaire en terminant une Étude ponctuelle entre 14h et 22h, heures locales.

Bonus de Combats de Raids

Profitez au maximum de la Journée Communauté avec des Combats de Raid de niveau 4 mettant en vedette Colimucus de 17h à 22h. Si vous remportez un Combat de Raid, Mucuscule apparaîtra plus souvent autour de l’Arène pendant 30 minutes. Ces Raids de niveau 4 ne sont pas accessibles avec des passes de Raid à distance. Vous ne pouvez y accéder qu’avec des passes de Raid ou des passes de combat premium.

Ne craignez pas la viscosité et plongez dans la Journée Communauté, Dresseurs et Dresseuses !

Profitez d’un été à la cool avec des Pokémon connus pour être de gros dormeurs.

Les Dresseurs et Dresseuses souhaitant agrandir leur collection de Pokémon portant des accessoires tendance auront de quoi se réjouir avec l’évènement Sable sommeillant de Pokémon GO. Du 7 juin à 10h au 12 juin 2024 à 20h, heures locales, Parecool portant une visière, Vigoroth portant une visière et Monaflèmit portant une visière seront disponibles pour la première fois dans Pokémon GO. Profitez du double de PX pour chaque Pokémon attrapé, un bonus qui vous sera très utile au vu de tous les Pokémon paresseux qui apparaitront dans la nature. Ouvrez l’œil pour ne pas manquer Psykokwak, Ramoloss, Soporifik, Wattouat, Parecool portant une visière, Gouroutan, Bacabouh, Munna et Dodoala.