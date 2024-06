Le 12 juin 2024 – EA Originals et Surgent Studios ont annoncé via un billet de blog qu’une toute nouvelle démo gratuite pour le jeu d’action-aventure épique Tales of Kenzera: ZAU est disponible dès maintenant sur PC via Steam. Cette démo comprend toutes les améliorations et correctifs apportés au jeu depuis son lancement. Une version d’essai du titre est également prévue sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S à partir du 13 juin.

La démo propose aux joueurs un aperçu des premiers moments du jeu, en leur offrant un avant-goût de ses combats et déplacements rapides, mais également de son histoire pleine d’émotions. Les joueurs affronteront des ennemis maraudeurs comme le Roho ya Rungu et le Roho ya Mtupaji ou encore le sournois et explosif Tokoloshe. Les joueurs les plus observateurs découvriront également des Echos cachés dans la démo, qui donnent un indice important sur la trame narrative du jeu complet.

De plus, celles et ceux qui achèteront le titre à la suite de leur essai pourront continuer leur partie et conserver leur progression de la démo. Pendant une durée limitée, l’aventure émouvante de Zau dans Tales of Kenzera: ZAU sera disponible avec une remise de 25 % aux dates suivantes :

Epic Store: Jusqu’au 18 juin 2024

Jusqu’au 18 juin 2024 Xbox Series X|S: Jusqu’au 18 juin 2024

Jusqu’au 18 juin 2024 PlayStation 5: Jusqu’au 19 juin 2024

Jusqu’au 19 juin 2024 Steam et EA App: Du 13 juin au 11 juillet 2024

Abubakar Salim, fondateur de Surgent Studios et acteur nommé aux BAFTA, a également partagé récemment un message plaidant en faveur d’une plus grande diversité dans les jeux vidéo et expliquant en quoi ces derniers constituent un moyen d’expression et d’exploration de cultures et d’histoires différentes. Tales of Kenzera : ZAU est désormais disponible sur Nintendo Switch pour 14,99€ jusqu’à la fin du mois de juin.

Enfin, la première note de patch de Tales of Kenzera: ZAU , intitulée Patch 1.1, a également été mise en ligne récemment et inclut des améliorations de gameplay, des corrections de bugs, un système d’équilibrage des combats et bien plus encore.

Les notes de patch 1.1

Le tout premier patch pour Tales of Kenzera️️ :™: ZAU est maintenant disponible. Depuis le mois dernier, nous avons reçu énormément de soutien et d’amour de notre communauté pour le lancement de notre premier jeu !

Nous avons également reçu des retours incroyables sur le jeu et des rapports de bugs capitaux. Nous avons donc pris les choses en main afin vous offrir une expérience encore plus agréable lors de votre voyage à travers les terres de Kenzera.

Grâce à votre soutien continu, nous avons réussi à trouver et à résoudre les problèmes ci-dessous :

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses pouvaient se coincer sous l’ascenseur d’Ikakaramba. Si cela vous est déjà arrivé, éloignez-vous et avant de revenir vers l’ascenseur.

Correction d’un problème qui faisait que les mouvements interrompus par l’ouverture de la carte et d’autres sous-menus ne se poursuivaient pas après la fermeture de ces derniers.

Correction d’un problème de caméra au début de la rencontre avec Kikiyaon.

Correction d’un problème qui rendait un Rituel d’esprit inutilisable si la fenêtre était fermée trop rapidement en cas de mort.

Correction d’un problème qui causait aux joueurs et joueuses de se coincer sous le sol lors d’un voyage rapide.

Correction d’un problème qui faisait que les joueurs et joueuses pouvaient utiliser l’action « Saisir » sans qu’il y ait d’ennemis valides à proximité.

Correction des problèmes qui faisaient que des portes ne parvenaient pas à s’ouvrir à cause d’un bloc poussable.

Correction d’un problème avec l’ascenseur d’Ikakaramba qui empêchait la musique de combat de s’arrêter correctement.

Résolution d’un problème à cause duquel la porte menant aux mines dans les montagnes restait verrouillée.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses ne pouvaient pas tirer en diagonale avec certaines configurations de manette.

Résolution d’un problème à cause duquel les Adze pouvaient continuer de lancer certaines attaques alors qu’ils étaient gelés par la Pierre de Bamba.

Correction de l’affichage de certaines plateformes traversables qui n’étaient pas conformes à celui des autres.

Amélioration des contrôles permettant d’utiliser la puissance de Tshukudu. Si trop de commandes étaient enregistrées au même moment, celle-ci ne se déclenchait pas.

Amélioration des portails de la puissance Tshukudu. L’angle à utiliser à est de plus en plus permissif afin d’améliorer l’expérience d’utilisation.

Amélioration de la séquence de fuite face à la lave pour qu’elle soit légèrement moins difficile.

Améliorations de l’équilibrage des combats.

Amélioration des sauts sur les murs pour faciliter le changement de direction avant toucher le mur.

Amélioration des contrôles des ailes de Kabili pour plus de réactivité et une activation plus rapide. Des modifications supplémentaires ont été apportées aux changements de vitesse entre la montée et la descente pour améliorer la maniabilité. Rétracter les ailes de Kabili dans des courants d’air ascendant ne causera plus une chute immédiate.

Résolution du problème à cause duquel les épreuves pouvaient encore être considérées comme non terminées après avoir obtenu le bibelot correspondant. Si vous avez déjà une partie en cours, le problème devrait être résolu après avoir rechargé la sauvegarde la plus récente.

Merci encore à toutes et tous pour vos commentaires et votre soutien. Vos retours sont précieux et nous permettent d’améliorer notre jeu afin de rendre expérience toujours plus agréable !

Si vous rencontrez des problèmes en jeu, n’hésitez pas nous contactez-nous ici.

Vous cherchez une communauté pour parler de Tales of Kenzera™ : ZAU ? Rejoignez le serveur Discord officiel de Surgent Studios, où nous avons une section dédiée au jeu. Partagez vos astuces, vos œuvres et vos vidéos du jeu !

Tales of Kenzera™ : ZAU est maintenant disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via les applications EA, Steam et Epic. Achetez-le maintenant et commencez votre aventure dès aujourd’hui.