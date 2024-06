Torrance, Californie – 12 juin 2024 – Aksys Games a annoncé aujourd’hui que le dernier opus de la série Fitness Boxing, Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU, arrivera chez les détaillants de l’Ouest cet automne ! Associez-vous à Hatsune Miku, et esquivez, donnez des coups et frappez pour vous remettre en forme dans le mode Fitness Boxing classique, ou dans le tout nouveau mode « Miku Exercise » qui contient des chansons originales de vos personnages Piapro préférés ! Bougez et amusez-vous en vous entraînant chez vous avec Hatsune Miku !

Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU contient 24 chansons classiques, telles que « Melt » et « The Vampire », ainsi que de nouvelles chansons spéciales, comme le thème principal du jeu, « Let’s Mikusercise !! » de cosMo@Bousou-P. En outre, il y a plus de 30 chansons BGM de la série Fitness Boxing, ce qui fait du nombre total de chansons dans ce jeu le plus important de la série à ce jour !

Fitness Boxing soutient les joueurs dans leur exercice quotidien en offrant un large éventail d’options d’échauffement, de niveaux de difficulté et la possibilité de s’entraîner à des mouvements individuels. Les instructeurs habituels de la série, Lin et Evan, sont également de la partie. Toutes les fonctions d’aide à l’exercice de Fitness Boxing, telles que les tampons quotidiens qui enregistrent l’historique de vos exercices et le système de gestion des objectifs, restent inchangées, mais Hatsune Miku vous guide désormais tout au long de votre parcours de remise en forme !

Les principales caractéristiques du jeu sont les suivantes :